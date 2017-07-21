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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 12:40

В Челябинске начали чистить русло Миасса: первый улов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мэрия Челябинска и общественники начали чистить русло реки Миасс от мусора и деревьев – работы продлятся до сентября текущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 21 июля, на уборку собрались представители Управления гражданской защиты и Управления благоустройства администрации города. Со стороны общественных организаций – Экологический фонд «Моя планета» и движение «Соцгород». Предприниматель предоставил три единицы техники для уборки территории – кран и два грузовика.

Работы начались справа от Концертного зала «Родина». Участники акции на лодках приблизились к самым замусоренным участкам и начали граблями собирать накопившиеся отходы. Другая группа занялась обрезкой сорных деревьев.

«Планируется завершить все мероприятия до сентября.  За данный период планируем почистить часть реки вдоль Краеведческого музея. В ближайшее время планируем разместить просветительские баннеры», – рассказал руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Добавим, что параллельно начались работы по благоустройству территории перед органным залом. Здесь предположительно в октябре планируется открыть памятник Петру Столыпину.

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Теги: концертный зал родина, благоустройство, река миасс, новости челябинска, набережная, городская среда
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