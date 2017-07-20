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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 21:42

Челябинская Публичка отметила День торта сладкими конкурсами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 20 июля состоялось празднование Международного дня торта – сотрудники публичной библиотеки организовали сладкие и одновременно интеллектуальные конкурсы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Около библиотеки на праздник собралась толпа преимущественно из детей и пенсионеров. Сначала организаторы предложили сыграть гостям в гастрономическую викторину. Ведущая задавала вопрос, а первый, кто давал верный ответ, получал в качестве приза конфету.

Вопросы были простые, поэтому ответы все выкрикивали хором, то есть и конфеты также достались каждому.

Ребята должны были по описанию отгадать такие сладости, как пастила, козинаки, пирожки, пирожные, торты, пончики и многое другое.

После этого пошла в ход «тяжелая артиллерия» – пироги и кексы, специально приготовленные работниками библиотеки для конкурсной программы.

Чтобы заполучить сладости, требовалось с выражением прочитать заготовленное стихотворение, посвященное различным сладостям.

Некоторые из ребят вспомнили и другие поэтические произведения, связанные с десертами. За это им причиталось сразу по два куска пирога. Участвовали в конкурсе как взрослые, так и дети, однако сладости неизменно доставались младшему поколению.

Завершилось мероприятие раздачей рецептов кондитерских изделий из знаменитых художественных произведений отечественной и зарубежной классики. 

Получили их только взрослые – к 120-летию библиотеки, которое будет праздноваться в следующем году, они должны попрактиковаться и научиться готовить вишневый пирог из одноименного произведения Анны Игнатовой, тминный кекс из «Женщин викторианской Англии» Кэтрин Коути, яблочно-ванильный десерт, описанный Чарльзом Диккенсом в «Приключениях Оливера Твиста», гасконский торт из «Трех мушкетеров», пудинг Алисы, «прорекламированный» Кэроллом, и перечное печенье из «Детей зимы» Лии Флеминг. 

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Теги: новости челябинска, публичная библиотека, день торта
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