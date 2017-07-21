В большую яму в самом центре Челябинска слетел автомобиль

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В центре Челябинска автомобиль слетел в яму, вырытую коммунальщиками, – авария произошла в четверг, 20 июля, на улице Тимирязева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам водителя, он включил замок зажигания, чтобы открыть окна, машина стояла на передаче, а затем тронулась. В итоге автомобиль повис на краю ямы, вытаскивать его пришлось с помощью трактора.

Напомним, движение по улице Тимирязева ограничено с 15 июня. Меры связаны с реконструкцией тепловой сети.

Фото и видео сообщества «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте»