Непобежденный южноуральский боксер провел вечернюю разминку с жителями Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске состоялась вечерняя тренировка под руководством чемпиона мира по боксу Константина «Талант» Пономарева – молодой человек показал всем желающим, как правильно разминаться и наносить основные удары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня на Кировке состоялась тренировка вместе с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC среди молодежи Константином Пономаревым.

Посмотреть на тренировку собралось довольно мало людей, однако чемпиона и организаторов это не смутило.

Некоторые удары спортсмен отработал на сцене со своим спарринг-партнером.

Завершилось мероприятие фотосессией со спортсменом – сделать фото и получить автограф могли все желающие.

Напомним, что Константин Пономарев осенью проведет бой против Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории.