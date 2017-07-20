Непобежденный южноуральский боксер провел вечернюю разминку с жителями Челябинска
В Челябинске состоялась вечерняя тренировка под руководством чемпиона мира по боксу Константина «Талант» Пономарева – молодой человек показал всем желающим, как правильно разминаться и наносить основные удары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня на Кировке состоялась тренировка вместе с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC среди молодежи Константином Пономаревым.
Посмотреть на тренировку собралось довольно мало людей, однако чемпиона и организаторов это не смутило.
Некоторые удары спортсмен отработал на сцене со своим спарринг-партнером.
Завершилось мероприятие фотосессией со спортсменом – сделать фото и получить автограф могли все желающие.
Напомним, что Константин Пономарев осенью проведет бой против Карлоса Окампо за право быть обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в полусредней весовой категории.