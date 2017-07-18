Вт, 18.07.2017, 17:03 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 15:54

Необычные захоронения найдены в Кыштыме при раскопках в Свято-Троицком храме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) при реставрации храма нашли человеческие останки – исследованием костей занялся следственный комитет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что в Кыштыме идет реконструкция Свято-Троицкого храма, который был возведен в 1847-1849 годах.

Несколько дней назад волонтеры начали расчищать подвал и обнаружили шесть человеческих скелетов.

«Форма захоронения и расположение скелетов необычны. Гробов нет, маленькие по форме колодцы из кирпича, закрытые железной крышкой. В каждом колодце по три скелета», – рассказали в группе в социальной сети, посвященной реставрации.

Останки были переданы в Следственный комитет Челябинской области, который организовал судебно-медицинское исследование найденных скелетов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из группы «Восстановление Свято-Троицкого храма г. Кыштым»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: скелет, новости кыштыма
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:00
«Трубодеталь» награждена за обеспечение безопасных условий труда и охрану здоровья
сегодня, 16:48
Предупреждение о загрязнении воздуха в Челябинске продлено на сутки
сегодня, 16:10
Многоквартирный аварийный дом на Островского снесут по решению суда
сегодня, 16:02
Троицкий водоканал уличили в сбросе неочищенных стоков в реку Уй
сегодня, 15:46
Более 65% россиян позитивно смотрят на ситуацию в стране – ВЦИОМ
сегодня, 15:25
Роспотребнадзор проверит, насколько опасны спиннеры для детей
сегодня, 15:06
В 2017 году на ремонт дорог в Челябинской области выделили более 12 млрд рублей
сегодня, 14:50
Подозрительный водитель устроил гонки с полицейскими в Челябинске
сегодня, 14:45
Родители случайно застреленной в Копейске девочки отсудили у виновников почти 2,5 млн рублей
сегодня, 14:38
На покупку автоматов и патронов власти Южного Урала выделили более 400 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость