Необычные захоронения найдены в Кыштыме при раскопках в Свято-Троицком храме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) при реставрации храма нашли человеческие останки – исследованием костей занялся следственный комитет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что в Кыштыме идет реконструкция Свято-Троицкого храма, который был возведен в 1847-1849 годах.

Несколько дней назад волонтеры начали расчищать подвал и обнаружили шесть человеческих скелетов.

«Форма захоронения и расположение скелетов необычны. Гробов нет, маленькие по форме колодцы из кирпича, закрытые железной крышкой. В каждом колодце по три скелета», – рассказали в группе в социальной сети, посвященной реставрации.

Останки были переданы в Следственный комитет Челябинской области, который организовал судебно-медицинское исследование найденных скелетов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из группы «Восстановление Свято-Троицкого храма г. Кыштым»