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Агентство новостей Доступ 1 7 июля 2017 года, 09:58

Дочь Юрия Гагарина подписала с Дубровским беспрецедентное соглашение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина подписали соглашение о сотрудничестве – в течение семи лет южноуральцы смогут знакомиться с сокровищами Кремля, не покидая пределы области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы рергиона.

Историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» заключил с Челябинской областью договор о долговременном сотрудничестве. Первая выставка состоится в 2018 году.

«Уверен, что подписанное соглашение о сотрудничестве даст возможность южноуральцам проникнуться, ощутить нерв истории Российской государственности. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо жителей Челябинской области», – комментирует Дубровский.

Соглашение рассчитано на семь лет. Для историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» это беспрецедентный шаг, подобных форм сотрудничества с регионами еще не было.

«Нам очень нравится Челябинск. Мы здесь были в гостях со своей выставкой несколько лет назад. С удовольствием сейчас строим планы о том, чтобы привозить сюда различные выставочные проекты из музеев Московского Кремля. Первым проектом станет "Парадная охота"», – отметила директор историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина.

Соглашение подписали в Государственном историческом музее Южного Урала, где и будут экспонироваться предметы из коллекции музеев Кремля.

Отметим, в этот же день в музее открылась выставка «Ислам. История, традиции, культура», приуроченная к Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения». Там представлены три большие коллекции: из Государственного музея истории религии Санкт-Петербурга, музея истории исламской культуры города Казани и национального музея Республики Башкортостан. В каждой из этих коллекций есть множество ценнейших экспонатов, среди которых показаны подлинные жемчужины. Особое место в коллекции Казанского музея истории исламской культуры, прибывающей на выставку, занимает коллекция Коранов, переведенных на языки народов мира.

Также на выставке представлены уникальные предметы из музея истории религии Санкт-Петербурга. Это факсимильная копия Корана Османа, или Самаркандского куфического Корана – рукописи, которую в мусульманском мире почитают как прообраз всех списков Корана.

Всего в экспозиции –  более 400 уникальных экспонатов, которые расскажут об истории развития ислама на территории России.

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Теги: челябинская область, выставка, афиша, борис дубровский, ислам, новости челябинска, исторический музей
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