«Татар кызы. Татар егете-2017»: самые спортивные, дружные и активные

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Конгресс татар Челябинской области провел очередные испытания проекта «Татар кызы. Татар егете-2017» в Кунашакском районе – в Деревенском и Спортивном этапах приняли участие 13 самых красивых девушек и четверо самых смелых юношей со всех уголков региона.

В рамках Деревенского этапа участников проекта «Татар кызы. Татар егете-2017» радушно встречали в селе Кунашак. Конкурсанты приехали в большой дом семьи Хакимовых, которая является примером для односельчан. Хозяин построил добротный дом, воспитывает детей, растит сад, содержит в идеальном порядке свое подворье. Хозяйка – вкусно готовит, принимает гостей и создает уют. Именно поэтому организаторы конкурса – Конгресс татар Челябинской области – решили провести очередной этап проекта «Татар кызы. Татар егете-2017» именно здесь.

Под присмотром наставников юноши кололи дрова на время, «вязали» метлы, а девушки замешивали тесто, нарезали домашнюю лапшу для сытного ужина и даже стирали на старинных ребристых досках. При этом оценивались аккуратность, ловкость и навыки молодых хозяев и хозяек.

Спортивный этап проекта состоялся на праздничной площадке Сабантуя. Проект «Татар кызы. Татар егете» стал достойным украшением большого и любимого праздника.

В качестве подарка от Конгресса татар Челябинской области ребята выступили во время официальной части Сабантуя с ярким зажигательным танцем, а потом приняли участие в традиционных забавах: поднимались на столб, носили ложку с яйцом и бегали в мешках.

Юноши били цветочные горшки с закрытыми глазами, а девушки на скорость носили в коромыслах полные ведра воды. Шуточные состязания привлекли зрителей со всего Сабантуя, которые горячо болели за участников конкурса.

Насыщенный день закончился на живописной поляне общим чаепитием и теплой беседой добрых друзей. Ребята понимали, что сегодня закончились последние совместные испытания. Впереди – только финал и церемония награждения лучших.

По словам председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области, бессменный организатор и вдохновительница проекта «Татарочка» Лена Колесникова, этот конкурс требует от участников колоссальных сил и таланта. «За короткое время ребята погрузились в историю своих предков, еще больше узнали о традициях татарского народа. Участники проекта стали хранителями великого наследия. Они – главные проводники татарской культуры наравне с Конгрессом татар Челябинской области. В их силах показать достоинство своей нации, зарядить нас вдохновением и любовью к своей земле – Южному Уралу», – рассказала Лена Колесникова.

Стоит отметить, что перед каждым конкурсным заданием – будь то колка дров, резка лапши или ужин на костре – ребят обучали наставники от Конгресса татар. Несмотря на отсутствие нужных привычек и прохладную погоду, конкурсанты с задором прошли все испытания. По их словам, чувство локтя и радость общения превратили эти состязания в семейный праздник.

«Мы окунулись в жизнь наших предков, бабушек и дедушек. Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь! Все было ярко, красиво, в дружественной семейной обстановке. Такое чувство единения в других условиях невозможно. Огромное спасибо за эти моменты Лене Рафиковне Колесниковой, которая вкладывает в проект всю свою душу. Рехмет!» – говорит Арина Рахматуллина.

Победителей молодежного проекта «Татар кызы. Татр егете-2017» назовут уже 6 июля. Финальная церемония состоится в театре драмы им. Наума Орлова в Челябинске. Билеты на грандиозный праздник красоты и таланта можно приобрести в зрелищных кассах, а также заказать в Конгрессе татар Челябинской области.

Добавим, победительница регионального тура «Татарочки» представит Южный Урал в финале международного конкурса «Татар кызы-2017», который состоится в Уфе при поддержке Конгресса татар Челябинской области.

Следить за событиями конкурса можно на телеканале «ОТВ». Каждую пятницу в 17.00 и каждую субботу в 10.00 смотрите новые выпуски телепроекта «Татар кызы. Татар егете».

Конгресс татар Челябинской области – общественная организация, объединяющая сотни тысяч людей. Значительный вклад в становление организации внесла депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, которая с 2009 года является председателем Конгресса. По ее инициативе в Челябинске создан уникальный молодежный проект «Татар кызы», аналогов которому нет ни в одном другом регионе России. За семь лет он вырос из областного конкурса в международный. В прошлом году к татарочкам присоединились «Удалые джигиты» – «Татар егете». Главная задача проекта – показать не только внешнюю красоту и обаяние татарских девушек, силу и талант удалых джигитов, но и приобщить молодежь к национальной культуре и передать богатое наследие предков новому поколению.