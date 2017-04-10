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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 17:05

СКАНДАЛ. Циркачи вывели медведя в туалет почти в центре Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Медведь, взбудораживший горожан своим появлением почти в центре Челябинска, оказался цирковым гастролером – зверя вывели подышать и справить нужду во дворе одного из домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Двор дома на улице Островского, 10 в Челябинске показался сотрудникам цирка подходящим для выгула косолапого артиста. После долгой дороги медведю нужно было подышать на улице и сходить в туалет. Газон у старого двухэтажного барака, и без того «заминированный» собаководами, идеально подошел для этой цели. Центр Челябинска находится в 20-ти минутах ходьбы от места действия, однако двор смахивает на ветхую окраину. 

«Медведя выгуливали на цепи. Он дрессированный. С ним было несколько сотрудников цирка. Так что опасности он не представляет. Непонятно, почему он вызвал такой бурный интерес. Ясно ведь, что дикий зверь не сможет зайти в город», – рассказали в Доме Культуры ЧЭРЗ.

Косолапый артист приехал в Челябинск вместе с передвижным цирком «Джанго» из Пензы. Завтра, 11 апреля, в 10.00 и 11.30 гастролеры выступят на Островского, 8. Вместе с мишкой развлекать челябинцев будут змеи, коршуны, клоуны и иллюзионисты. Сразу после концерта труппа отправится в другие города. Так что челябинский двор медведь больше не удобрит.

Видео с выгулом медведя выложила в сеть местная жительница. Женщина не рискнула сделать селфи со зверем, но поснимала его из окна автомобиля.

Напомним, в начале месяца сообщения о выгуле медведя в наморднике поступали из южноуральского Троицка.

Ольга Плеханова,
видео пользователя Instagram kroshki_matreshki

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Теги: животные, цирк, медведь, новости челябинска
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