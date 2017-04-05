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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 16:42

«Это Россия, детка»: в Троицке по городу разгуливает медведь в наморднике


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По центру Троицка (Челябинская область) ежедневно прогуливается медведь в наморднике – горожане уже привыкли к «заурядному для страны явлению», однако администрация города намерена пресечь бесплатный зооаттракцион, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На прошедшем расширенном аппаратном совещании глава города Александр Виноградов попросил начальника полиции разобраться в этом вопросе. Он отметил, что раньше животное находилось в вольере, однако сейчас хозяин медведя начал выводить его на улицу. На поводке и в наморднике – как собаку.

Несмотря на средства защиты, горожане опасаются непредсказуемой реакции зверя на людей, а также острых когтей животного.

«Я также возмущен данной ситуаций, как и обращающиеся к нам жители, прошу начальника полиции принять меры и провести с хозяином медведя разъяснительную беседу», – сказал руководитель городской администрации.

Между тем, в местных сообществах в соцсети «Вконтакте» пользователи говорят о косолапом земляке позитивно, фотографируют его и высказывают стереотипные мнения из разряда «Это Россия, детка», «За водкой пошли, сейчас затопят ядерный реактор и будут играть на балалайке».

Напомним, осенью 2016 года в Троицке разгорелся скандал вокруг пострадавшего при пожаре медведя. В частном доме загорелась баня, рядом с которой стояла тесная металлическая клетка с косолапым. Пока сотрудники МЧС боролись с огнем, испуганный медведь обжег морду и лапы о раскаленные прутья клетки. Хозяин животного отказался от помощи ветеринаров, люди писали петиции, обращались в прокуратуру, в истории принял участие и известный челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

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Теги: животные, медведь, новости троицка
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