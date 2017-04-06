ВАЖНО. Жителям Южного Урала расскажут, как бороться с депрессией

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область присоединится к проведению Всемирного дня здоровья – основные мероприятия пройдут 7 апреля и будут посвящены борьбе с депрессией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия занимает второе место среди причин самоубийства людей от 15 до 29 лет. Среди взрослого населения Челябинской области наблюдается рост числа пациентов, обращающихся за психиатрической помощью. В 2016 году их число составило 131 тыс. 897 человек. Зарегистрировано 16 тыс. 573 пациента с впервые выявленными психическими расстройствами.

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Для привлечения внимания граждан к вопросам психологического здоровья на территории Челябинской области пройдут конференции и семинары для медработников, дни открытых дверей в медицинских организациях психоневрологической службы, консультации врачей, уроки здоровья и информационные акции в учебных заведениях.

Также 8 и 9 апреля в столице Южного Урала на площади Революции в рамках проекта «Территория здоровья» все желающие смогут обратиться за консультацией к психологам. Благодаря специальным тестовым методикам и беседам, специалисты помогут жителям преодолеть внутренние проблемы.

«Интерактивная площадка "Территория здоровья" работает в Челябинске все выходные апреля. Опыт прошлого уик-энда показал, что такая форма прохождения обследования очень удобна для населения. В эти дни мы сделаем акцент на консультациях психологов, тем самым постараемся показать нашим гостям, что поддержание психологического здоровья – важная составляющая жизни современного человека», – рассказала главный специалист по медицинской профилактике Минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

Напомним, весь апрель по субботам и воскресеньям на площади Революции горожане могут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и получить консультации специалистов по вопросам предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также для посетителей «Территории здоровья» работают развлекательные площадки, где можно поучаствовать в викторинах и сделать зарядку с ростовыми куклами.