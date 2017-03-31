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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 13:58

ВАЖНО. В Челябинске 1 апреля откроется «Территория здоровья»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске впервые заработает «Территория здоровья» – каждые выходные апреля будут посвящены профилактике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Площадка откроется в центре города уже 1 апреля. «Каждые субботу и воскресенье с 1 по 30 апреля все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, проверить уровень сахара и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и получить консультации специалистов по вопросам предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний», – говорится в сообщении.

«Профилактика заболеваний – приоритетное направление в системе здравоохранения. Мы постараемся показать жителям и гостям города, что забота о своем здоровье – это естественная и обязательная процедура, которая к тому же не всегда занимает много времени. Подобных проектов еще не было на Южном Урале», – говорит главный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Ольга Агеева.

Добавим, в рамках акции в субботу, 15 апреля, с 09.00 до 13.00 южноуральцы смогут сдать кровь в мобильном пункте заготовки крови Челябинской областной станции переливания крови.

«Территория здоровья» будет работать на площади Революции (напротив памятника Ленину) все субботы и воскресенья с 1 по 30 апреля с 12.00 до 15.00. С собой желательно взять паспорт.

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Теги: челябинская область, минздрав, профилактика, диспансеризация, здоровье, новости челябинска
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