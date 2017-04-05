18+ Судебный психиатр – об особенностях и причинах сексуального влечения к детям

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Педофилия последнее время находится под пристальным вниманием СМИ, правоохранителей и общества. Многие уголовные дела в отношении насильников-педофилов становятся резонансными. Агентство новостей «Доступ» решило разобраться в специфике этого явления. Заведующая отделением амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, сексолог-эксперт стационарного судебно-психиатрического отделения, кандидат медицинских наук Татьяна Важенина рассказала, откуда берутся педофилы и как защитить от них своих детей (фото героя не публикуется по профессиональным мотивам).



- Татьяна Трофимовна, расскажите, с кем именно Вы работаете?

- Мы работаем с людьми, которые совершили преступления и чье психическое состояние вызывает сомнения. Психиатры исследуют человека – проводят различные осмотры, сопоставляют симптомы заболевания и поведение в момент преступления. Все это анализируется и принимается решение о его вменяемости или невменяемости. Это в равной степени касается людей, обвиняемых в педофилии.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ЭТО ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО

- Собственно, что такое педофилия?

- Педофилия – это преобладающее или постоянное сексуальное предпочтение детей препубертатного или раннего пубертатного возраста. Это патология. Важно понять, что под педофилией понимаются не только действия в отношении детей – это могут быть фантазии, сновидения, желания, которые сопровождаются такими сексуальными действиями, как мастурбация. Не всегда педофилия имеет свое криминальное проявление.

- Всегда ли изнасилование ребенка – это педофилия?

- Для нормального человека сексуальные действия в отношении детей – это противоестественно. В то же время единичные действия педофильного характера не считаются педофилией. Расстройство сексуального предпочтения подразумевает стереотипные действия сексуального характера, протекающие неоднократно в период времени – не менее полугода и сопровождающиеся эмоциональной и сексуальной разрядкой.

Если человек однократно, будучи смертельно пьяным, насилует ребенка, в дальнейшем следует самообвинение, раскаяние и такие действия больше не повторяются, то этого человека нельзя считать педофилом.

- Много ли настоящих педофилов среди граждан, обвиняемых по «педофильным» статьям?

- Всего в течение года экспертизу по уголовным делам за преступления, направленные против половой неприкосновенности несовершеннолетних, проходят около 60 человек, из которых, может быть, один или два являются невменяемыми. Это значит, что их расстройство столь выражено, что они не способны руководить своими действиями.

САДИЗМ, НАСИЛИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ К УБИЙСТВУ, ЭКСГИБИЦИОНИЗМ…

- Все педофилы одинаковы, или есть разновидности?

- Педофилия в чистом виде встречается редко, при этом не подразумевает жестокости, поэтому не всегда педофилы попадают в поле зрения правоохранителей. Например, многие педофилы подавляют свои желания – просматривают детскую порнографию, мастурбируют под соответствующие фильмы или изображения, используют детские вещи как фетиш.

Некоторые одинокие педофилы собирают у себя дома детей из неблагополучных семей под предлогом игры в компьютер, возможности покушать, помыться и так далее. При этом они совершают различные сексуальные действия, не связанные непосредственно с половым актом: рассматривают, фотографируют, трогают, т.е. производят в большей степени развратные действия. Однако и развратные действия не проходят бесследно для жертвы, могут искалечить всю жизнь.

Нередко педофилия проявляется в сочетании с садизмом, насилием, стремлением к убийству, эксгибиционизмом.

Большинство педофилов являются инфантильными, незрелыми личностями. Они воспринимают себя на другой возраст, внутри себя они остаются подростками. Им проще найти взаимопонимание с детьми, чем со взрослыми.

- Детей какого возраста предпочитают педофилы?

- Как правило, жертвами педофилов становятся дети 10-14 лет, меньшего возраста бывают реже. В моей экспертной практике была ситуация, когда молодой парень в состоянии сильного алкогольного опьянения изнасиловал грудного ребенка. Но это не педофилия.

Многие насильственные действия совершаются в семье – родной отец, отчим, дедушка, друг семьи вовлекает детей в сексуальные отношения. К сожалению, довольно часто такие преступления не наказываются – люди стараются «не выносить сор из избы».

ЧУВСТВО УЖАСА И ВОЗБУЖДЕНИЯ

- Каковы причины развития педофилии?

- Сказать однозначно невозможно. Однако травмы головы или нейроинфекции до 12 лет могут стать фактором риска. Многие педофилы в детстве подвергались насилию – чувство ужаса и одновременно возбуждения от происходящего закрепляются в мозгу, и уже взрослый человек начинает искать подобных ощущений. Именно такие ситуации приносят ему яркость сексуальных переживаний. Многие симптомы и поведенческие проблемы являются следствием пробелов в обучении, образовании и воспитании.

Бывает, что мужчины климактерического периода, имеющие педофильную предрасположенность, успешно справлялись с ней, пока могли вести нормальную половую жизнь. Когда начинается климакс, снижается эрекция, возникают проблемы в семье, в качестве сексуального объекта они выбирают детей.

Нельзя исключить и влияние «моды» – распространение детской проституции

ЕГО ВОЗБУЖДАЛА ИМЕННО СВЕЖАЯ КРОВЬ

- Расскажите о наиболее запоминающихся пациентах?

- Был один подэкспертный, который совершил восемь убийств мальчиков с расчленением и сексуальными действиями. Я восприняла его очень эмоционально. Преступник не просто совершал педофильные действия, он стремился убить мальчика, причем делал это медленно. Его возбуждала именно свежая кровь, поэтому он максимально продлевал жизнь жертвы, чтобы дольше чувствовать запах крови. В результате экспертного исследования у него было диагностировано множественное расстройство сексуального предпочтения.

- Тяжело ли Вам было работать с ним?

- Я беседовала с этим подэкспертным около четырех часов, ведь чтобы выяснить его вменяемость, я должна была подробно расспросить о его переживаниях. Я видела, что он испытывает удовольствие, вспоминая о своих действиях. По мере нарастания его возбуждения меня охватывал ужас. Он говорил, что понять его можно, только побывав с ним вместе во время преступления, как бы приглашал меня. Следственные действия с частыми расспросами о содеянном усиливали его желание. Он сам говорил, что если его отпустят, он будет убивать еще и еще.

- Испытываете жалость к подопечным?

- Если я испытываю жалость к пациентам, то ловлю себя на мысли, что, вероятно, это психически больной человек. Ты просто понимаешь, что преступление – это результат болезни, а не его сознательных действий, он заложник своего недуга. Сознательно совершившие деяние не вызывают жалости.

УГРОЗА ИЗ ИНТЕРНЕТА

- Сегодня в интернете много фото и видео педофильного характера. В чем причина такого широкого распространения?

- Значит, данные материалы востребованы, кроме того, детская порнография – это очень прибыльный бизнес. Недавно мы работали с группировкой, которая организовывала детско-подростковую гомосексуальную проституцию.

Возможно, наличие такой порнографии в какой-то мере сдерживает проявление реальных педофильных действий – люди имеют возможность мастурбировать под соответствующие видеоролики и не трогать детей.

Однако последнее время участились случаи развращения детей через интернет, когда в соцсетях педофилы понуждают их демонстрировать себя в обнаженном виде. Для потерпевших это не проходит бесследно – сказывается на психическом состоянии, половом созревании, сексуальной и семейной жизни.

НАЧИНАТЬ НУЖНО С ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

- Как защитить детей от этого?

- Действительно много ответственности в этом вопросе лежит на родителях – нужно знать, чем занимаются ваши дети. Если ребенок пользуется интернетом, не нужно стесняться интересоваться его увлечениями.

Подростку нужно доступно объяснять, что с ним происходит в период гормонального созревания, тогда он не станет самостоятельно в интернете получать информацию сомнительного качества.

Начинать нужно с воспитания родителей, потому что не все знают, как правильно должен развиваться ребенок в сексуальном плане. Например, интерес ребенка к половым органам в дошкольном возрасте – это нормально. На деле происходит следующее: «Он подсмотрел в трусики девочке! Нужно его наказать». Напротив, отсутствие такового интереса – сигнал к беспокойству.

Если мальчик начинает мастурбировать, для многих родителей это трагедия, однако ребенок должен знакомиться со своим телом. Важно следить, чтобы мастурбация не была чрезмерной или избыточной. Нельзя пугать или наказывать мальчика – страх быть уличенным в мастурбации закрепляется в мозгу и формирует склонность, например, к эксгибиционизму.

Чтобы дети на стали жертвой педофилов, взрослые должны научить ребенка не идти на контакт с незнакомыми людьми ни под какими предлогами (чаще это бывают сладости, щенки и котята, компьютерные игры, возможность покататься на машине и др.).

Важно небезразличное отношение окружающих. К сожалению, порой бывает, что взрослые не приходят на помощь ребенку, т.к. «не хотят вмешиваться» или боятся, это относится не только к действиям педофилов, но также, например, к физическому насилию в семье.

- Считается ли педофилией добровольный половой акт с подростком 14-16 лет?

- За данные действия также предусмотрена уголовная ответственность (при условии, что мужчина взрослый). Как правило, это выявляется, если девушка попала в поле зрения гинеколога, родила ребенка. За такие действия можно получить реальный срок. При этом страдают обе стороны – и молодой человек, получивший судимость, и его малолетняя партнерша, оставшаяся с ребенком и без мужской поддержки. Так что, прежде чем вступать в интимные отношения с юной девушкой, нужно интересоваться ее возрастом.

ХИМИЧЕСКАЯ КАСТРАЦИЯ, НЕЙРОЛЕПТИКИ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС

- Можно ли вылечить педофилию, и как это делается?

- Существует три метода, они используются в совокупности. Один из них –психофармакотерапия, когда психотропные препараты применяются, как при других аддикциях – наркомании или алкоголизме. Есть теория, что некоторые педофилы уходят от проблем через сексуальные действия в отношении несовершеннолетних. Например, у человека возникают проблемы с потенцией, сложности семейного характера или разочарование с гетеросексуальным партнером. Тогда он находит безобидного для себя ребенка.

Другой метод терапии – «химическая кастрация», лечение антиандрогенами снижает половую активность. Этот метод дает результат 50%.

Третий метод – это психотерапия. Чтобы помочь пациенту изменить неадаптивное поведение, психотерапевт должен знать, как проходило психосоциальное развитие пациента, видеть нарушения семейной структуры и различных форм коммуникации. Проводится когнитивно-поведенческая психотерапия.

- Если человек замечает у себя признаки педофилии, что ему делать?

- Начинать нужно с обращения к сексологу, потому что возможна психотерапевтическая коррекция. Вообще, крайне редки случаи самостоятельного обращения к врачам людей с расстройством сексуальных предпочтений. Педофилы обычно не знают, куда идти со своей проблемой. Они не верят в помощь врачей. А многие просто не понимают, что это болезнь, хотя считают свое влечение предосудительным. Такой человек будет бороться с собой, он превратит свою жизнь в пытку, но к врачу не пойдет.

В СССР СЕКСА НЕ БЫЛО

- Лечат ли в РФ от педофилии?

- Сексология – молодая наука для нашей страны, потому что в СССР она была под запретом, а секса, как говорится, не было. Например, в 30-х годах за требование оральных ласк от собственной жены мужчина мог попасть в тюрьму. Работа сексологов возобновилась в середине 80-х годов, поэтому опыт небольшой, а отношение людей к сексологам недоверчивое.

В связи с изменениями в уголовном законодательстве к лицам, совершившим насилие в отношении несовершеннолетних, у которых диагностирована педофилия, будут применены принудительные меры медицинского характера в местах лишения свободы, а также после отбывания наказания. В настоящее время подготавливаются специалисты (психиатры, сексологи), которые будут заниматься терапией.

ОТ ЭТОГО НЕВОЗМОЖНО ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ

- Тяжело ли работать судебным психиатром?

- Бывает очень тяжело, как с тем маньяком. После этого я много дней находилась под впечатлением. От этого невозможно дистанцироваться. Кроме того, на мне лежит большая ответственность за дальнейшую судьбу человека. С ужесточением наказаний большинство подэкспертных не рассказывают о своих расстройствах. Они отрицают и влечение, и поступки. Чтобы установить вменяемость, нужен хороший контакт с педофилом, а это требует сил.

- Как Вы отвлекаетесь?

- Я с большим удовольствием уезжаю за пределы области – мы с мужем любим путешествовать. Кроме того, у меня есть сад, где я переключаюсь на совсем другой вид деятельности. А вообще, очень плохо, что в нашей стране нет обязательной психотерапии для психиатров, потому что есть профессиональное выгорание, а помочь некому.

- Что же приносит Вам удовольствие в этой работе?

- Как в любой профессии, получаешь удовольствие от качественно выполненной работы.

Беседовал Сергей Боровинских