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Агентство новостей Доступ 1 21 февраля 2017 года, 10:40

В Челябинской области отменен карантин по ОРВИ и гриппу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об отмене карантинных мероприятий по гриппу в медицинских организациях и учреждениях социальной сферы с 21 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Противоэпидемические меры в регионе были введены 23 декабря 2016 года.

«С 13 по 19 февраля уровень заболеваемости ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизился на 12%. Зарегистрировано 29 тыс. 197 случаев ОРВИ, показатель составил 88,66 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 7%», – говорится в постановлении.

Напомним, первыми на карантин закрылись школы Копейска, Магнитогорска, Агаповского, Кизильского, Нагайбакского и Верхнеуральского районов – с 26 декабря. После новогодних каникул ограничительные мероприятия вводились в большинстве муниципальных образований.

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Теги: орви, карантин, эпидемия гриппа, новости челябинска
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