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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 10:18

Реаниматолог Вячеслав Попов: Кризис не заставит врачей перестать помогать людям


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Главный внештатный реаниматолог управления здравоохранения Магнитогорска, Заслуженный врач РФ, заведующий анестезиолого-реанимационным отделением МАУЗ «Городская больница № 2» Вячеслав Попов подводит итоги Всероссийского съезда реаниматологов-анестезиологов, завершившегося в Москве, и рассказывает об изменениях в обучении и работе врачей данного профиля.

 

- Главный посыл конференции: воспринять изменения как неизбежное и продолжать трудиться и помогать больным. Даже несмотря на то, что укомплектованность врачами нашей специальности по России составляет, в среднем, 50%. При этом если Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и города, где есть медицинские вузы, имеют хорошие цифры, то на периферии показатели ниже. Далеко за примером ходить не надо. Так, в Верхнеуральске – один анестезиолог, хотя необходимо минимум пятеро.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- Изменения коснулись и обучения. Со следующего года его срок удлиняется до 11 лет: шесть лет вуза, трехлетняя отработка врачом общей практики и два года ординатуры (раньше: год интернатуры и отсутствие общей практики). При этом сокращаются бюджетные места, и ординатуру многим придется оплачивать из собственных средств – в среднем, 100 тыс. рублей в год.

Кроме того, внедряется новая методика получения сертификата врача-специалиста – в форме непрерывного ежегодного обучения по балльной системе. Теперь каждый год в течение пяти лет врач должен набирать не менее 50 баллов через дистанционное обучение в интернете: 250 баллов за пять лет дают получение сертификата. Это дополняет обычные пятилетние циклы усовершенствований.

ФОМС – СТРАННАЯ ЭКОНОМИЯ

- Существует решение областного ФОМСа о том, чтобы с этого года оплачивать умерших больных в больницах только на 40% (для справки: в некоторых серьезных реанимационных отделениях летальность достигает 25%).

Ответом стало массовое недоумение врачей. Мы можем по определенным международным шкалам оценки риска смерти просчитать в процентах вероятность смерти больного. Бывает, что по этой шкале у пациента лишь 10% шансов на выживание. Но мы как врачи обязаны использовать эти 10%. Бывает и так, что тяжелые больные у нас остаются на недели и даже на месяц. Это большие расходы, и все должны это понимать.

В лечении пациента мы добиваемся успеха, но при этом затрачиваем средства в гораздо большем объеме, чем нам оплатит ФОМС. Но если мы начнем скрупулезно действовать только в рамках средств, выделяемых нам ФОМСом, то о каком количестве вылеченных пациентов придется говорить?

Мы пытаемся скомпенсировать «экономию» заработанными больницей внебюджетными средствами. Фактически это та часть, из которой формируются наши зарплаты, ремонтируются больничные помещения, закупается оборудование и т. д.

КАРТИНА НЕПРОСТАЯ, НО РАБОЧАЯ

- Кризис, затронувший медицину, коснулся и лекарственных средств, и оборудования – цены на них выросли. Некоторое оборудование простаивает из-за отсутствия поставок запчастей. Непросто с медикаментами для интенсивной терапии, где во многом используются зарубежные препараты…

Объективности ради, не стану утверждать, что все так однозначно плохо. Нас, практических врачей, слышат. На днях в Челябинске состоялась научно-практическая конференция «Индивидуальные подходы и стандарты в анестезиологии и интенсивной терапии». Главным специалистом области было озвучено, что умерших больных хирургического профиля все-таки будут оплачивать полностью. Появилась масса новых, очень эффективных лекарственных препаратов не только для реанимации, но и для лечения онкобольных, ВИЧ-инфицированных.

Все это, безусловно, плюсы, которые положительно скажутся и у нас, городской больнице № 2 Магнитогорска, в которой, помимо лечебной деятельности, не останавливаются и текущие ремонтные работы. В частности, как раз сейчас идет капитальный ремонт помещений реанимационного отделения.

Словом, изменения в любой отрасли были и будут всегда. Наша задача – принять их и продолжать спасать людей при любых обстоятельствах.

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Теги: медицина, новости магнитогорска
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