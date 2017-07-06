Чистый воздух, прозрачное водохранилище: в 2017 ММК вложит в экологию рекордную сумму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

К 2025 году в металлургической столице Южного Урала – городе Магнитогорске – будет дышаться легко и свободно. Местные жители смогут купаться в прозрачном и благоустроенном водохранилище, а сотрудники градообразующего предприятия – Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») – впервые за более чем 85 лет снимут респираторы. Впрочем, они уже сейчас готовы хвастаться «экологическим эффектом»: начальник одного из цехов комбината на глазах корреспондента Агентства новостей «Доступ» выпил воду, которую за несколько минут до этого очистили от шестивалентного хрома, нефтепродуктов, шлаков и других опасных веществ. И на камеру сказал, что она вкуснее бутылочной из магазина… Задача, которую поставил губернатор Борис Дубровский, понятна: за 10 лет снизить индекс загрязнения в Магнитогорске с 15 до пяти. Для сравнения, в Челябинске он сегодня равен семи единицам, в соседнем Екатеринбурге – четырем. А в 1988 году в Магнитогорске он составлял 50 (!) единиц. Как это будут делать, сколько денег на это потребуется, а также конкретная динамика сегодняшнего дня – в материале Агентства новостей «Доступ».

КОНВЕРТАЦИЯ ФИНАНСОВ В КУБОМЕТРЫ ЧИСТОГО ВОЗДУХА

Белая машина – передвижной экологический пост – берет пробу воздуха в самом сердце стального города. «Текущие концентрации по оксиду углерода составляют 0,3, по аммиаку – 0,005, по диоксиду азота – 0,02, по диоксиду серы – 0,013, то есть экологическая обстановка благоприятная», – отмечает ведущий инженер лаборатории контроля атмосферы Наталья Перетинская.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, с 17 лет работавший на ММК и не понаслышке знающий экологические проблемы региона, поставил конкретную задачу по уменьшению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Акцент сделал на Челябинске и Магнитогорске. «В нашем случае успех реализации Стратегии экологической безопасности по данному показателю в существенной степени зависит от того, насколько улучшится качество воздуха в двух крупнейших промышленных центрах области – Челябинске и Магнитогорске», – отметил Дубровский в ходе выступления на Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что проблема усугубляется в связи с постоянным ростом населения: в Челябинске уже сейчас при номинальной численности 1,2 млн фактически проживает на 130 тыс. человек больше. В Магнитогорске – почти 420 тыс. населения.

Поэтому сегодня на градообразующем предприятии Магнитки в темпе «аллегро» финансы конвентируют в кубометры свежего воздуха. Реконструируют природоохранные сооружения на предприятиях первого передела, в новых цехах возводят самые современные комплексы очистки. Например, через 10 дней, ко Дню металлурга, здесь планируют запустить систему аспирации литейного двора доменной печи № 10 – огромный промышленный пылесос позволит сократить выбросы пыли на 190 тыс. тонн в год.

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По словам начальника лаборатории охраны окружающей среды комбината Олега Дробного, эта система по мощности равносильна работе 200 тыс. современных домашних пылесосов и способна улавливать 95-99% пыли, которая «витает» в воздухе во время работы доменного цеха.

«На нашем предприятии огромное внимание уделяется объектам природоохранного назначения. И одним из примеров этой работы является запуск системы аспирации, предназначенной для очистки и улавливания загрязняющих веществ от литейного двора доменной печи № 10. Этот объект уникален тем, что в его составе в качестве очистительной установки используется электрофильтр – устройство, предназначенное для глубокой очистки газа от пыли. Эффективность улавливания пыли составит 99%, остаточная концентрация запыленности ожидается не более 50 мг на метр воздуха», – комментирует Дробный.

Цена удовольствия – более 500 млн рублей. Примерно столько же средств уйдет на строительство аналогичной системы для доменной печи № 10. Отметим, что такая аспирационная установка работает во дворе доменной печи № 6 – ее запустили в июле 2014 года. «Выбросы пыли в атмосферу снижены на 200 тонн в год, улучшилось состояние рабочих мест», – подчеркнул начальник лаборатории.

ВОДА ПО ВТОРОМУ КРУГУ

Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду – стратегическая цель комбината. Еще один приоритет – защита водных ресурсов, которая предполагает максимально возможное повторное использование воды для нужд технического водоснабжения.

В сутки на ММК перерабатывают более 2 тыс. кубометров воды. То есть в обороте предприятия находится не менее 95% воды.

«Если считать на одну капельку, то получается где-то чуть менее недели сточная вода находится в процессе переработки. Емкости довольно большие, соответственно, время нахождения в процессе очистки – порядка пяти дней», – пояснил ведущий инженер ЛПЦ (листопрокатного цеха) № 11 Денис Шалунов.

Кстати, именно в этом цехе производят металлопрокат практически для всех марок автомобилей отечественной сборки.

Степень очистки – не меньше 98%, при этом вся вода в буквальном смысле идет в дело. Пройдя сложные системы и степени очистки, вода возвращается в оборотный цикл практически в первоначальном состоянии, причем с характеристиками не технической жидкости, а вполне нормальной питьевой, которую можно употреблять. Что и доказал Денис Шалунов, сделав несколько глотков очищенной от шестивалентного хрома, нефтепродуктов, шлаков и других опасных веществ воды.

«Вообще, система развития комбината предполагает снижение техногенного воздействия на окружающую среду. И одно из направлений – это рациональное использование природных ресурсов и снижение уровня воздействия на водные объекты. С этой целью у нас все технологические агрегаты оборудуются локальными системами оборотного водоснабжения. Плюс мы сейчас приступили к реализации уникального объекта: планируем выполнить комплекс гидротехнических сооружений, которые позволят сократить объем промышленных сточных вод, поступающих в Магнитогорское водохранилище, в 11 раз», – комментирует начальник лаборатории охраны окружающей среды комбината Олег Дробный.

Реализация проекта намечена на 2017-2018 годы, общая стоимость работ составит около 650 млн рублей.

Активность ММК в экологической и социальной сферах давно отмечается профильными объединениями: вклад Магнитки традиционно подчеркивает РСПП – например, в текущем году Магнитогорский комбинат вошел в число победителей союза в номинации «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий».

ЦИФРЫ

В целом, в 2017 году инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранную деятельность составят 3,8 млрд рублей, что является максимальным уровнем за последние годы.

Всего с 2016 по 2025 год в реализацию экологической политики ММК будет инвестировано более 35 млрд рублей. Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Екатерина Михлик,

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