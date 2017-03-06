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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 10:14

ММК инвестирует в природоохранную деятельность более 35 млрд рублей до 2025 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский меткомбинат (ОАО «ММК», Челябинская область) инвестирует в природоохранную деятельность более 35 млрд рублей до 2025 года – данную информацию озвучил генеральный директор ОАО «ММК» Павел Шиляев на первом в 2017 году объединенном заседании правления челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На форум лидеров южноуральской промышленности, проходивший в горнолыжном центре ОАО «ММК» «Абзаково», собрались крупные бизнесмены, руководители предприятий и общественных организаций, а также представители органов государственной власти Челябинской области.

Основная тема заседания – экология и реализация в Челябинской области природоохранной политики в рамках проведения в 2017 году Года экологии в Российской Федерации. С докладом о реализации природоохранных мероприятий ОАО «ММК» в 2016-2017 годах выступил гендиректор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев. Он рассказал о наиболее значимых природоохранных проектах, реализованных на ММК за последнее время. Основные инвестиции на выполнение природоохранных мероприятий были связаны со строительством природоохранных объектов, предназначенных для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от техногенного воздействия первого передела: аглоцеха, коксохимического производства, доменного цеха.

Программой капитального строительства комбината на 2016-2017 годы предусмотрены затраты на экологию в размере более 5,4 млрд рублей. В числе реализованных и запланированных на ближайшую перспективу природоохранных мероприятий – реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10, реконструкция газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата, реконструкция системы оборотного водоснабжения и другие.

Павел Шиляев отметил, что для повышения результативности природоохранной деятельности компании в 2015 году была разработана стратегическая инициатива «Чистый город», которая должна обеспечить к 2025 году низкий уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорска (довести комплексный индекс загрязнения атмосферы до уровня менее пяти единиц). Всего программа «Чистый город» содержит 31 мероприятие и включает в себя строительство новых пылегазоулавливающих установок, а также реконструкцию первого передела: строительство новой аглофабрики (с выводом из работы аглофабрики № 4); строительство новой доменной печи № 11 (с выводом из работы доменных печей № 7 и № 8); строительство новой коксовой батареи № 12-бис (с выводом из работы коксовых батарей № 1 и № 2). Общий объем инвестиций ММК в природоохранную деятельность до 2025 года составит 35,6 млрд рублей.

На объединенном заседании правления челябинского отделения Союза промышленников и предпринимателей была также заслушана информация о планах правительства Челябинской области по реализации политики в решении экологических вопросов, о соблюдении на территории региона природоохранного законодательства и экологических прав граждан, о состоянии природоохранной деятельности. Участники заседания также выбрали делегатов от регионального СПП на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который пройдет 16 марта в Москве в рамках недели российского бизнеса. В завершение повестки дня состоялось награждение победителей конкурса СМИ на призы от Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, новости челябинска, спп челябинской области
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