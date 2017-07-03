ММК направит на экологию 3,8 млрд рублей в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК», Челябинская область) в природоохранную деятельность составят в 2017 году 3,8 млрд рублей – это является максимальным уровнем за последние годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Данную информацию озвучил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров на прошедшей в Магнитогорске научно-практической конференции по экологической безопасности.

В докладе, посвященном реализации на ММК экологической политики, он отметил, что постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются обязательными элементами стратегии компании, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие комбината. Начиная с 2004 года на ММК внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. За период с 1989 года валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились практически в четыре раза.

Среди наиболее значимых направлений природоохранных инвестиций – завершение в нынешнем году реконструкции сероулавливающей установки № 2 в аглоцехе; строительство систем аспирации литейных дворов на доменных печах № 9 и 10; реконструкция систем газоочистки на двухванном сталеплавильном агрегате и агрегатах доводки стали в электросталеплавильном цехе; начало реконструкции системы оборотного водоснабжения ММК.

Планируется, что до 2025 года в реализацию экологической политики ММК будет инвестировано более 35 млрд рублей. Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На ММК разработана стратегическая инициатива «Чистый город», цель которой достигнуть к 2025 году низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске.

Григорий Щуров также сообщил, что в 2018 году будет полностью завершена переработка отвальных металлургических шлаков комбината, объем которых еще несколько лет назад исчислялся десятками миллионов тонн. В настоящее время их осталось чуть больше 7 млн тонн, и уже со следующего года ММК будет перерабатывать только текущие металлургические шлаки.

Конференция «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов», посвященная Году экологии в России, проходила 20-21 июня на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК». В ней приняли участие около ста экспертов в области экологии: руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, проектировщики и изготовители оборудования природоохранного назначения из многих городов России, а также стран СНГ и дальнего зарубежья. В рамках конференции состоялись экскурсии на производственную площадку ММК, в ходе которых участники мероприятия имели возможность ознакомиться с природоохранными сооружениями комбината.