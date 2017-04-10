ВАЖНО. В лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение об установлении в лесах пожароопасного сезона с 10 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи со сходом снежного покрова во многих территориях повышается пожароопасная ситуация. Анализ нескольких последних лет показывает, что первые лесные пожары фиксировались уже во второй декаде апреля», – прокомментировал глава региона.

Ранее губернатор утвердил сводный план тушения лесных пожаров – документ согласован в федеральном Агентстве лесного хозяйства.

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«Сводный план тушения лесных пожаров консолидирует информацию и распределяет обязанности между всеми звеньями функциональной и территориальной подсистемы РСЧС. Наша задача – обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех служб в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами», – отметил вице-губернатор Олег Климов.

Сводным планом определены места размещения и привлечения лесопожарных формирований, техники и оборудования. Как следует из документа, к работе готовы 32 наблюдательных пункта, утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования.

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В пожароопасный сезон 2016 года ликвидировано 572 лесных пожара на общей площади 2,7 тыс. га, в том числе 11 крупных на площади 713,5 га. По сравнению с 2015 годом количество пожаров увеличилось на 9%, а площадь снизилась на 23%.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области на утро 10 апреля, пока ни одного лесного возгорания не зафиксировано.