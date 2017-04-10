Июль может стать самым пожароопасным месяцем для Южного Урала в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Июль может стать самым пожароопасным месяцем для Южного Урала летом 2017 года – именно на этот период прогнозируют высокий риск возникновения лесных пожаров по всей территории Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Федеральной авиалесоохраны.

Отметим, что на сегодняшний день (10 апреля) в лесах 32 регионов всех федеральных округов, кроме Уральского, сошел и активно исчезает снежный покров, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров.

Согласно долгосрочному прогнозу, на территории Уральского федерального округа повышенный риск возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, ожидается в мае. Это коснется южных и юго-западных территорий Свердловской области, центральной и северной частей Челябинской области, всей Курганской и запада Тюменской области.

В июне пожароопасный сезон ожидается в центральной части Ханты-Мансийского АО, на юго-востоке Тюменской и Курганской областей, центральной и южной частях Челябинской области.

В июле высокий риск лесных пожаров будет сохраняться на всей территории Челябинской и Курганской областей, в центральной и восточной частях Тюменской области, центральной, северной и восточной частях Свердловской области, на всей территории Югры, восточной и центральной частях Ямало-Ненецкого АО.

Последний месяц лета создаст угрозу лесных возгораний для северной и центральной частей ХМАО и всей территории ЯНАО.

Сентябрь прогнозируется пожароопасным в восточной, южной и центральной частях Курганской области, центральной, южной и юго-восточной частях Тюменской области, южной, восточной и западной частях Свердловской области, на юге Челябинской области и западе ХМАО.