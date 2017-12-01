ВНИМАНИЕ. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 декабря 2017 россиян, забывших наклеить на стекло автомобиля с шипованной резиной знак «Ш», ждет штраф, зато поездки на общественном транспорте станут безопаснее. С первого дня зимы цены на недвижимость должны стать прозрачнее, а методика расчетов стоимости работ по капремонту – понятнее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ШТРАФЫ И НАЛОГИ

Владельцев автомобилей с шипованной резиной, забывших наклеить на стекло знак «Ш», будут штрафовать на 500 рублей. Изменения в ПДД вступили в силу еще в апреле 2017 года, но фактически не применялись. По внутреннему регламенту Госавтоинспекции, зимний период состоит из трех месяцев – декабря, января и февраля. Платить штрафы придется с первого дня зимы.

До полуночи 1 декабря владельцам квартир, земли, транспортных средств (автомобиль, снегоход, мотоцикл и т.д.) нужно заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год . Уже со 2 декабря неплательщикам будут начисляться пени. Зато с 14 декабря будет проще вернуть переплаченный налог: подать заявление можно будет не за один месяц, а сразу за три года.

Участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков по ОСАГО . До этого обратиться к страховщикам могли водители, чьи машины пострадали в авариях с участием не более двух автомобилей.

НЕДВИЖИМОСТЬ И МАТКАПИТАЛ

Цены на жилье с 1 декабря должны стать прозрачнее . Застройщиков обязали указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве дополнительные параметры (цены на материалы, оборудование, оплату труда рабочих и т.д.).

Минстрой РФ представил методику расчета стоимости работ по капремонту , на основе которой регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет. На такие меры министерство пошло из-за массового недовольства россиян теми суммами, которые начисляются за капремонт.

Новые правила подачи заявления о выплате маткапитала вводятся с 4 декабря. Теперь не нужно будет предоставлять СНИЛС. Если отсутствует регистрация по месту пребывания в России, то можно указать адрес фактического проживания.

ЗАПРЕТ НА МЯСО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

С 1 декабря Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставку мяса крупного рогатого скота и свиней из Бразилии . В зарубежном мясе была обнаружена кормовая добавка рактопамин, ускоряющая рост мышечной массы животных. При этом вещество может негативно влиять на здоровье человека. Эксперты прогнозируют рост цен на мясо в связи с тем, что Бразилия является крупнейшим поставщиком.

В первый день зимы в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля . Контролеры перед каждым рейсом будут проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную. Результаты проверки будут фиксироваться в специальном журнале.

ЛИЦЕНЗИЯ НА АБОРТЫ И ДОРОГАЯ МЕБЕЛЬ

Для проведения абортов потребуется специальная лицензия . В Минздраве РФ рассчитывают таким образом наладить учет учреждений, которые оказывают услуги по прерыванию беременности.

С декабря чиновникам запретят проводить через госзакупки дизайнерскую мебель из Италии и Франции . За счет бюджета теперь можно будет приобрести только отечественную мебель либо произведенную в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Ограничение, направленное на поддержку российских производителей, действует в течение 2 лет.

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