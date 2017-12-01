Пт, 01.12.2017, 12:00 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяГлавное
Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 11:26

ВНИМАНИЕ. Как изменится жизнь россиян с 1 декабря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 декабря 2017 россиян, забывших наклеить на стекло автомобиля с шипованной резиной знак «Ш», ждет штраф, зато поездки на общественном транспорте станут безопаснее. С первого дня зимы цены на недвижимость должны стать прозрачнее, а методика расчетов стоимости работ по капремонту – понятнее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

ШТРАФЫ И НАЛОГИ

Владельцев автомобилей с шипованной резиной, забывших наклеить на стекло знак «Ш», будут штрафовать на 500 рублей. Изменения в ПДД вступили в силу еще в апреле 2017 года, но фактически не применялись. По внутреннему регламенту Госавтоинспекции, зимний период состоит из трех месяцев – декабря, января и февраля. Платить штрафы придется с первого дня зимы. 

До полуночи 1 декабря владельцам квартир, земли, транспортных средств (автомобиль, снегоход, мотоцикл и т.д.) нужно заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уже со 2 декабря неплательщикам будут начисляться пени. Зато с 14 декабря будет проще вернуть переплаченный налог: подать заявление можно будет не за один месяц, а сразу за три года.

Участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков по ОСАГО. До этого обратиться к страховщикам могли водители, чьи машины пострадали в авариях с участием не более двух автомобилей.

НЕДВИЖИМОСТЬ И МАТКАПИТАЛ

Цены на жилье с 1 декабря должны стать прозрачнее. Застройщиков обязали указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве дополнительные параметры (цены на материалы, оборудование, оплату труда рабочих и т.д.).

Минстрой РФ представил методику расчета стоимости работ по капремонту, на основе которой регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет. На такие меры министерство пошло из-за массового недовольства россиян теми суммами, которые начисляются за капремонт.

Новые правила подачи заявления о выплате маткапитала вводятся с 4 декабря. Теперь не нужно будет предоставлять СНИЛС. Если отсутствует регистрация по месту пребывания в России, то можно указать адрес фактического проживания.

ЗАПРЕТ НА МЯСО И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

С 1 декабря Россельхознадзор вводит временное ограничение на поставку мяса крупного рогатого скота и свиней из Бразилии. В зарубежном мясе была обнаружена кормовая добавка рактопамин, ускоряющая рост мышечной массы животных. При этом вещество может негативно влиять на здоровье человека. Эксперты прогнозируют рост цен на мясо в связи с тем, что Бразилия является крупнейшим поставщиком.

В первый день зимы в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля. Контролеры перед каждым рейсом будут проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную. Результаты проверки будут фиксироваться в специальном журнале.

ЛИЦЕНЗИЯ НА АБОРТЫ И ДОРОГАЯ МЕБЕЛЬ

Для проведения абортов потребуется специальная лицензия. В Минздраве РФ рассчитывают таким образом наладить учет учреждений, которые оказывают услуги по прерыванию беременности.

С декабря чиновникам запретят проводить через госзакупки дизайнерскую мебель из Италии и Франции. За счет бюджета теперь можно будет приобрести только отечественную мебель либо произведенную в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Ограничение, направленное на поддержку российских производителей, действует в течение 2 лет.

Материал подготовлен с использованием информации открытых источников,
фото с сайта pdd-helper.ru и из соцсетей

Теги: налоги, запрет, россельхознадзор, маткапитал, капремонт, изменения, изменения пдд
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Главное»

вчера, 16:24
Средний размер взятки в Челябинской области превысил 1,5 млн рублей
21 ноября, 15:30
ФГУП «ПО «Маяк» официально заявил о непричастности к рутению-106 в атмосфере
21 ноября, 10:11
Дубровский 5-й раз меняет структуру исполнительной власти Челябинской области
16 ноября, 14:33
Дубровский о воздухе в Челябинске: Мы должны выработать решения, понятные нашим гражданам
14 ноября, 17:05
Кто тучи разведет руками? Челябинцы забросали столичные ведомства жалобами на выбросы
14 ноября, 10:45
СКАНДАЛ. На Урале ветеринарную службу заподозрили в сокрытии вспышки африканской чумы свиней
10 ноября, 22:57
ВАЖНО. Дубровский лично озвучил дольщикам «Речелстроя» сроки сдачи домов в Чурилово
09 ноября, 21:53
Борис Дубровский: Агломерации – важный пункт в сохранении человеческого капитала
07 ноября, 11:47
Уничтожены все свиньи в радиусе 20 км от уральского поселка, где выявлена АЧС
02 ноября, 07:42
ВНИМАНИЕ. Вступает в силу: что изменилось в жизни россиян и челябинцев с ноября
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

  • Меньше 1 часа
    15%
  • 1-2 часа
    28%
  • 3-4 часа
    39%
  • Больше 4 часов
    17%

Всего проголосовало: 477

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость