Средний размер взятки в Челябинской области превысил 1,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Средний размер взятки в Челябинской области превысил 1,5 млн рублей – две трети коррупционных преступлений в регионе совершены чиновниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Александра Ермолаева.

Число выявленных преступлений, связанных с дачей и получением взяток, за 11 месяцев 2017 года выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016. «За 11 месяцев года было выявлено 738 преступлений коррупционной направленности, 60% из них совершены чиновниками, в том числе 286 фактов взяточничества, которые удалось раскрыть», – сказал он на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам Ермолаева, «наиболее коррупционно опасными сегодня являются сферы деятельности чиновников, связанные с госзакупками, земельными отношениями, лесопользованием и госимуществом»: «Если говорить о так называемых откатах при заключении госконтрактов, то аппетиты чиновников иногда доходят до 40% стоимости контракта».

Средняя сумма взятки по этому году в регионе составила 1 млн 600 тыс. рублей. Во многом такой статистикой регион «обязан» своему экс-губернатору Михаилу Юревичу, которому вменяется получение «откатов» на 3,4 млрд.

В конце мая текущего года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 Михаил Юревич получил от южноуральских бизнесменов взятки на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны».

Всего в январе-ноябре 2017 года в суды области ушли материалы уголовных дел по коррупционным преступлениям, общий ущерб от которых бюджету оценивается в 560 млн рублей.

Напомним, в июне текущего года осуждены за взятки экс-глава Копейска Вячеслав Истомин, в августе – экс-сенатор Константин Цыбко. Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима и сейчас пытается обжаловать приговор в облсуде.