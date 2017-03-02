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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 11:33

ВАЖНО. Южноуральцев, живущих у леса, обязали убирать сухую траву


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинской области, дома которых граничат с лесом, отныне обязаны убирать сухую траву – в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Дело в том, что в России растет число лесных пожаров, когда огонь перекидывается с заброшенных участков. Теперь владельцы должны очистить полосу шириной не менее десяти метров от сухой травы, валежника и пней. Делать это нужно сразу после схода снега и вплоть до осенних дождей. Можно произвести опашку шириной полметра.

Если в теплый сезон в лесу произойдет пожар, а специалисты выяснят, что его виновником стал неаккуратный владелец участка, то его разыщут и привлекут к административной ответственности. Штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических – от 200 до 300 тыс.

Напомним, 1 марта 2017 года вступил в силу ряд других поправок и законов. Например, магазинам, торгующим спиртным в розницу, отныне законодательно запрещено одновременно оказывать и услуги общепита. То есть придется выбирать – либо торговля, либо продажа в розлив. Подробнее – здесь.

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