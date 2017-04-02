Что изменится в России с апреля 2017 года – обзор

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во второй месяц весны в жизни россиян произойдет немало перемен. Об апрельских нововведениях — в обзоре.

ГИБКИЕ ШТРАФЫ И ДРОНЫ

С 1 апреля работникам ГИБДД придется учитывать больше информации при определении размера штрафов. В частности, обращать внимание на «биографические данные» нарушителя: от его места жительства до состояния здоровья и возраста.

Сотрудники ГИБДД также обязаны сообщать руководству о попытках склонить их к получению взяток. Это прописано в регламенте, в котором появился пункт о коррупции.

Любые документы, передаваемые водителями для проверки, должны быть без обложек и удерживающих устройств. Если участник дорожного движения откажется подчиниться инспектору, ему может грозить до 15 суток ареста.

Кроме того, с апреля работникам ГИБДД разрешат использовать во время службы дронов. Ранее пункта о беспилотных летательных аппаратах в списке спецоборудования не было.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 апреля произведена индексация социальных пенсий на 1,5%. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Эта инициатива позволит повысить уровень пенсий около 3,9 млн человек. Соцпенсия выплачивается из бюджета и устанавливается при наступлении престарелого возраста, в случае инвалидности или потери кормильца. Таким образом, средний размер выплат увеличится на 129 рублей и составит 8 774 рубля.

Главные изменения пенсионной системы в 2017 году – обзор

«ПЛАТОН»

С 15 апреля тариф в системе «Платон» для большегрузных автомобилей увеличится на 25%: с 1,53 рубля до 1,91 рубля за километр. Изначально предполагалось, что цена вырастет вдвое, однако премьер-министр Дмитрий Медведев решил «растянуть и продлить» существующий льготный период.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 марта, южноуральские дальнобойщики собрались на пятидневный пикет на трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) – акцию поддержали водители почти полусотни фур.

НАЛОГИ

С 1 апреля 2017 года вступил в силу новый порядок, по которому физлица будут получать единый документ не только об уплате транспортного, земельного и имущественного налогов, но и НДФЛ. Уведомления будут направляться плательщикам не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа. Первые уведомления налогоплательщики получат летом.

Кроме того, с 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Утверждены также электронный формат согласия, порядок заполнения формы и ее предоставления в налоговые органы.

По материалам газеты «Известия»