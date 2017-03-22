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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 12:25

ВАЖНО. Что станет с социальной пенсией с 1 апреля 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России с 1 апреля 2017 года увеличат социальные пенсии и пенсии отдельных категорий граждан – рост составит 1,5%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление правительства, опубликованное на портале правовой информации.

Напомним, с инициативой ввести коэффициент повышения социальных пенсий в размере 1,015 выступило министерство труда и соцзащиты РФ. Расчет был сделан на основе данных о величине прожиточного минимума пенсионера по итогам прошлого года (7 965 рублей в 2015 году, 8 081 рубль – в 2016; индекс роста за год – 1,015).

Главные изменения пенсионной системы в 2017 году – обзор

«При индексации социальных пенсий также повышаются пенсии отдельным категориям граждан: военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, гражданам из числа работников летно-испытательного состава и другим», – говорится в пояснительной записке.

Средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей – до 8 тыс. 774 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших службу по призыву, увеличится на 181 рубль – до 12 тыс. 343 рублей, пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличатся на 155 рублей – до 10 тыс. 462 рублей. Средние размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению инвалидов вследствие военной травмы и участников ВОВ, получающих две пенсии, увеличатся соответственно на 206 и 200 рублей.

Индексация 1 апреля 2017 года коснется 3,9 млн человек, в том числе 3,1 млн тех, кто получает социальные пенсии. Расходы на проведение индексации, составят 4,9 млрд рублей до конца года.

Напомним, ранее, с 1 февраля 2017 года на величину инфляции (5,4%) выросли страховые пенсии у неработающих пенсионеров, в том числе в Челябинской области индексация коснулась более чем 822 тыс. человек.

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Теги: челябинская область, пенсии, пфр, правительство рф, индексация пенсий
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