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Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 16:10

ВАЖНО. Правительство отменило 2-кратное повышение тарифа системы «Платон»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 27 марта отменено двукратное повышение тарифа системы «Платон» – правительство приняло решение в день массовых митингов дальнобойщиков против данного транспортного налога, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно новым вводным льготный период будет продлен и повышение тарифа составит всего 25% – до 1 рубля 91 копейки. Напомним, что до 15 апреля тариф составляет 1,53 рубля за километр. Планировалось, что с середины апреля он вырастет до 3 рублей 6 копеек за километр.

Добавим, сегодня дальнобойщики всей России вышли на акции протеста; их требование – ликвидировать систему «Платон». В Челябинске на митинг собрались более 100 человек во главе с председателем регионального отделения Объединения перевозчиков России.

Они выдвинули ряд требований, среди которых полная отмена «Платона», отмена транспортного налога, соотнесение режима труда и отдыха с реалиями РФ, а также сокращение штрафов по весовому контролю, получение отчетов от правительства о расходовании средств от акцизов.

Силы оппозиции организовали митинг и шествие в центре Челябинска

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Теги: дороги, тариф, дальнобойщики, митинг, новости челябинска, дороги челябинской области, дороги челябинска, система платон
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