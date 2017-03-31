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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:32

Дальнобойщикам согласовали 5-дневный пикет против «Платона» под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дальнобойщики собираются на пятидневный пикет на трассе в Красноармейском районе (Челябинская область) – муниципальные власти согласовали акцию, когда организаторы изменили место проведения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 1 по 5 апреля дальнобойщики соберутся на стоянке фур, расположенной на 15-16 километрах объездной дороги Курган – Троицк. Администрация Красноармейского района дала разрешение на проведение акции. Все это время водители будут жить в своих автомобилях. С 7.00 до 22.00 им позволено вывешивать флаги и плакаты. Дальнобойщики намерены требовать отмены системы «Платон».

«Сейчас мы уже формируем колонну на обочине. Собрались 30 фур. Нас поддерживают водители из Хакасии, Дагестана, Волгограда, Кирова, ХМАО и Челябинска. Был дальнобойщик из Оренбурга, но поехал дальше, на свой пикет», – рассказал координатор «Объединения Перевозчиков России» Сергей Малевский.

Напомним, ранее правительство отменило двукратное повышение тарифа системы «Платон», повысив его лишь на 25%. Однако водители все равно недовольны и требуют полной отмены.

ГУ МВД по Челябинской области сообщает, что готово обеспечить охрану общественного порядка на всех согласованных митингах и акциях. А попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий будут пресекаться с применением мер административного и уголовного характера в отношении организаторов и участников акций.

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Теги: дороги, тариф, дальнобойщики, митинг, новости челябинска, дороги челябинской области, дороги челябинска, система платон
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