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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 16:58

В Подмосковье задержана ОПГ, похищавшая автогрузы на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Московской области задержаны 10 членов организованного преступного сообщества, специализировавшегося на хищении автогрузов, в том числе и на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации МВД, преступное сообщество состояло из трех групп и действовало с 2016 года в столице России, Московской, Брянской, Владимирской и Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Башкортостане.

«Злоумышленники взламывали аккаунты компаний, занимающихся автоперевозками, и под видом официальных перевозчиков получали заказы от различных фирм. После чего они отправлялись на склад, где по поддельным документам загружали и вывозили товар. Однако в пункт назначения он не доставлялся», – рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Причиненный юридическим лицам материальный ущерб превысил 40 млн рублей.

«Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в нескольких регионах, в результате которых задержаны лидер и девять активных участников. Все они заключены под стражу», – сообщила Волк.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Московской области возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

Доказана причастность фигурантов к девяти эпизодам противоправной деятельности, совершенным в марте-ноябре 2016 года в Москве, Московской, Брянской, Владимирской и Челябинской областях. Возбуждены дела по части 4 статьи 158 и части 4 статьи 159 УК РФ, которые соединенные в одно производство.

Фото пресс-службы МВД РФ

Теги: мошенничество, опг, новости москвы, новости челябинска, автоперевозки
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