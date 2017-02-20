ВНИМАНИЕ. Зима не навек – размаслило снег: в России началась Масленичная неделя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У всех православных сегодня началась Масленичная неделя. В этом году она пришлась на 20-26 февраля, из которых четыре дня будут выходными. По традиции каждый день праздничной недели, последней перед Великим постом, имеет свое название и обычаи. Понедельник – встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница – тещины вечерки, суббота – золовкины посиделки и воскресенье – проводы. В последний день недели сжигают чучело Масленицы (зимы). Этим событием народ встречает весну и провожает зиму, а также готовится к длительному и важному Великому посту. Как соблюсти традиции самого вкусного и веселого праздника года – в материале Агентства новостей «Доступ».

ЯЗЫЧЕСКИЕ КОРНИ ПРАЗДНИКА

Масленица имеет языческие корни, но под влиянием православной церкви праздник несколько изменил свой «формат». Сейчас это своего рода подготовительная неделя к Великому посту, который продлится до самой Пасхи. Христианским смыслом недельного праздника являются примирение с ближними, прощение друг другу всех обид и подготовка к покаянному пути. Однако около 2 тыс. лет назад славяне поклонялись богу Солнца – Яриле и, благодарные за то, что весной солнце с каждым днем светило ярче и пригревало сильнее, люди начали печь круглые пресные лепешки, символизировавшие звезду.

Чуть позже люди узнали, что такое заквасное тесто и начали готовить блины. Кушая их, наши предки верили, что получают с ними частичку тепла и света солнца. Поэтому даже зародилось такое поверье, что чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет. Вскоре блины стали популярнейшим блюдом славянской кухни и, конечно, главным атрибутом весеннего праздника.

Существует легенда, согласно которой Масленица – это дочка Мороза, появившаяся на свет на Севере. Однажды человек заметил, как она пряталась за снежными сугробами, и попросил ее выйти, согреть людей и развеселить их. И Масленица вышла, но не хрупкой девочкой, прятавшейся в лесу, а большой «ядреной» хохочущей женщиной с яркими румяными щеками и задорным взглядом. Люди тут же забыли о зиме, кровь в их жилах разогрелась, и Масленица начала плясать с ними до упаду.

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ОБРЯДЫ МАСЛЕНИЦЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

Масленица длится ровно неделю, и каждому дню этой недели дано свое название.

Понедельник – Встреча Масленицы – день, в который дети обычно лепили из снега горы и замки, проговаривая длинные поговорки, которыми зазывали Масленицу к себе во двор. Чучело Масленицы, сооруженное из подручных материалов, возили по улицам в санях.

В торник – Заигрыши. Устраивались смотрины невест, а также начинались различные забавы, катания, веселые игры.

Среда – Лакомки. Зятю было положено прийти на блины к теще. Отсюда и пошло выражение «поехать к теще на блины».

Четверг – Разгул, был началом Широкой Масленицы. Люди прекращали любые работы и начинали праздновать по полной. Устраивались веселые пирушки, кулачные бои и другие забавы и развлечения. Штурмовался снежный городок. Молодые люди прыгали через костер. Все это делалось для того, чтобы избавиться от негатива, который накопился за зиму.

В пятницу – на Тещины вечерки – уже зять угощал тещу с тестем блинами. Готовила их дочь – супруга зятя. Считалось, что зятья и дочери звали родителей, чтобы они научили их уму-разуму.

В субботу – на Золовкины посиделки – невестки должны были позвать к себе золовок и других родных супруга, а также одарить сестер мужа различными подарками.

У воскресенья несколько названий, но чаще всего этот день именуют Проводами. Близкие и родные люди и по сей день в Прощеное воскресенье просят друг друга простить за всевозможные причиненные неприятности. Также в этот день всегда устраивали поминовение усопших. Завершением Масленичной недели было сжигание чучела Зимы, пепел от которой необходимо было развеять над полями, чтобы был хороший урожай.

Если раньше в веселых гуляниях на Масленицу принимали участие все, за исключением старых и больных людей, то в наше время на Масленую неделю люди, в основном, пекут дома блины, особенно активно с четверга по воскресенье. Масленица начинается блинами и ими же должна закончиться. Помимо блинов, стараются есть как можно больше сытной и вкусной еды, чтобы хватило сил на предстоящий Великий пост. В городских парках обычно устраиваются пляски, песни; люди принимают участие в перетягивании каната, сражении на мечах и других забавах.

ПРИМЕТЫ МАСЛЕНИЦЫ

Чем больше блинов человек съест на Масленицу, тем счастливее он будет.

Сколько блинков для дома напечешь – столько солнечных деньков привлечешь. Каждый блин дарит от Ярилы один солнечный день в году. Мало блинов – будет недостаток урожая без солнечных дней. Слишком много блинов – урожай сгинет от засухи.

Незамужняя девушка на Масленицу берет один из первых блинов, выходит на улицу и там угощает первого встречного мужчину (парня), а заодно и спрашивает его имя. Таким именем будут звать и ее суженого.

Если кто потерял родителей, первый блин съедается за упокой их душ.

Если не сжечь все ненужное и поломанное на Масленицу, то старые проблемы перейдут в новый год. Из дома прочь старье – обрядишься за год в новье!

Если сделать деткам много свистулек, и они посвистят в них, то все перелетные птицы вернутся.

Кто в Масленицу на угощение скупится, тот за год и разорится. Масленица должна быть щедрой, зазывающей и угощающей гостей, тогда в доме будут все блага.

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