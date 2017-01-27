В Челябинске стартовал конкурс кукол «Масленичная красавица»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До 25 февраля 2017 года в Челябинске пройдет открытый конкурс ростовой куклы «Масленичная красавица» – горожанам предлагают сделать полутораметровую игрушку, используя традиционные мотивы и оригинальные авторские решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

В конкурсе могут участвовать все желающие – как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Кукла должна быть изготовлена из любых безопасных материалов, иметь устойчивую подставку, например, крестовину или удлиненный шест.

Конкурс пройдет в четыре этапа:



1 этап – с 23 января по 17 февраля – сбор заявок. Заявки принимаются в электронном виде на почту zayavka-2014@mail.ru;



2 этап – 22 февраля с 9.00 до 12.00 часов – прием конкурсных работ, оригиналов заявок, согласий на обработку персональных данных (точный адрес приема будет позже);



3 этап – 22 февраля с 12.00 до 15.00 часов – работа жюри конкурса;



4 этап – 25 февраля 2017 года – подведение итогов и награждение авторов лучших творческих работ.



Каждая конкурсная работа должна быть подписана. Необходимо указать: ФИО автора или авторского коллектива, место учебы или работы, контактный телефон.

Награждение состоится 25 февраля. Авторы 30 лучших кукол получат дипломы и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.

Фото пресс-службы управления культуры Челябинска