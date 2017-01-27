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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 09:37

В Челябинске стартовал конкурс кукол «Масленичная красавица»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До 25 февраля 2017 года в Челябинске пройдет открытый конкурс ростовой куклы «Масленичная красавица» – горожанам предлагают сделать полутораметровую игрушку, используя традиционные мотивы и оригинальные авторские решения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

В конкурсе могут участвовать все желающие – как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы. Кукла должна быть изготовлена из любых безопасных материалов, иметь устойчивую подставку, например, крестовину или удлиненный шест.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

1 этап – с 23 января по 17 февраля – сбор заявок. Заявки принимаются в электронном виде на почту zayavka-2014@mail.ru;

2 этап – 22 февраля с 9.00 до 12.00 часов – прием конкурсных работ, оригиналов заявок, согласий на обработку персональных данных (точный адрес приема будет позже);

3 этап – 22 февраля с 12.00 до 15.00 часов – работа жюри конкурса;

4 этап – 25 февраля 2017 года – подведение итогов и награждение авторов лучших творческих работ.


Каждая конкурсная работа должна быть подписана. Необходимо указать: ФИО автора или авторского коллектива, место учебы или работы, контактный телефон.

Награждение состоится 25 февраля. Авторы 30 лучших кукол получат дипломы и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.

Фото пресс-службы управления культуры Челябинска

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Теги: конкурс, масленица, новости челябинска, куклы
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