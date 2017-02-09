Чт, 09.02.2017, 11:39 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 10:20

«Уральская масленица-2017»: затариваемся продуктами и придумываем имя верблюду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В конце февраля в Челябинске пройдет долгожданное, традиционное, предвесеннее мероприятие – ярмарка «Уральская масленица 2017» – жители региона смогут приобрести свежайшее деревенское молоко, мясо, овощи, масло, мед сразу в двух местах, непосредственно у селян по низким ценам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Так, уже в этот четверг, 9 февраля, весенний праздник начнется во Дворце спорта «Юность». Участники – более 100 компаний из 20 регионов России и ближнего зарубежья.  Ярмарку откроет чемпионат Челябинска по выпечке и поеданию блинов. Начало в 13.00. Всем посетителям обещают бесплатную дегустацию меда, блинов, веселые конкурсы и подарки.

Более масштабное событие состоится в плодово-овощном центре «Караван», что на Новоградском тракте. Он работает в режиме фермерского рынка всего лишь третий месяц, поэтому всех продавцов решено освободить от арендной платы за место на три первых месяца торговли. Работники «Каравана» обещают обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым: теплым, просторным боксом с хорошей вентиляцией, водопроводом и современными холодильниками внутри.

Для работы в торговых рядах приглашаются сельхозорганизации, владельцы личных подворий со всей области. Руководители рынка отмечают, что готовы работать с производителями на постоянной основе.

Для покупателей организуют бесплатный проезд. Автобус будет собирать людей с улицы Чичерина и довозить прямо до рынка. Жители региона смогут приобрести свежайшее деревенское молоко, мясо, овощи, масло, мед непосредственно у селян по низким ценам.

А для любителей творческих конкурсов в феврале «Караван» проводит акцию «Придумай имя верблюду – получи смартфон». С 5 февраля по 5 марта – можно будет оставить на сайте karavan174.ru в разделе «Конкурс» свой вариант имени. Победителя определит жюри 10 марта.

Ярмарка «Уральская масленица-2017» пройдет с 23 по 26 февраля в плодово-овощном центре «Караван» (Челябинск, Новоградский тракт, 4/1).

Напомним, до 25 февраля 2017 года в Челябинске пройдет открытый конкурс ростовой куклы «Масленичная красавица» – горожанам предлагают сделать полутораметровую игрушку, используя традиционные мотивы и оригинальные авторские решения. Награждение состоится 25 февраля на городских праздничных гуляниях.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минсельхоз, масленица, новости челябинска, ярмарка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 10:34
ОСК внедряет новую систему мониторинга и диагностики оборудования
вчера, 16:29
Научно-технический совет Росатома возглавил академик из Снежинска
вчера, 15:17
«Челябэнерго» начинает расчистку трассы ВЛ «Нугуманово – Бродокалмак»
07 февраля, 10:30
Инвестгруппа «РВМ Капитал» создала компанию для участия в проекте ВСМ Екатеринбург – Челябинск
06 февраля, 16:42
Бензин и дизтопливо в Челябинске дорожают каждую неделю
06 февраля, 14:24
Муниципалитетам, работающим с налоговыми должниками, вернут половину доходов – Дубровский
06 февраля, 09:45
ММК отгрузил свыше 12,7 тыс. тонн оцинкованных труб в 2016 году
04 февраля, 17:27
Областные власти думают, кто будет спасать «Уфалейникель»
03 февраля, 17:06
Для развития аэропорта Челябинска планируют найти базовую авиакомпанию
03 февраля, 14:59
Росприроднадзор снял запрет на работу технологической установки «Мечел-Кокса»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость