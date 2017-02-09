«Уральская масленица-2017»: затариваемся продуктами и придумываем имя верблюду

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В конце февраля в Челябинске пройдет долгожданное, традиционное, предвесеннее мероприятие – ярмарка «Уральская масленица 2017» – жители региона смогут приобрести свежайшее деревенское молоко, мясо, овощи, масло, мед сразу в двух местах, непосредственно у селян по низким ценам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Так, уже в этот четверг, 9 февраля, весенний праздник начнется во Дворце спорта «Юность». Участники – более 100 компаний из 20 регионов России и ближнего зарубежья. Ярмарку откроет чемпионат Челябинска по выпечке и поеданию блинов. Начало в 13.00. Всем посетителям обещают бесплатную дегустацию меда, блинов, веселые конкурсы и подарки.

Более масштабное событие состоится в плодово-овощном центре «Караван», что на Новоградском тракте. Он работает в режиме фермерского рынка всего лишь третий месяц, поэтому всех продавцов решено освободить от арендной платы за место на три первых месяца торговли. Работники «Каравана» обещают обеспечить сельхозпроизводителей всем необходимым: теплым, просторным боксом с хорошей вентиляцией, водопроводом и современными холодильниками внутри.

Для работы в торговых рядах приглашаются сельхозорганизации, владельцы личных подворий со всей области. Руководители рынка отмечают, что готовы работать с производителями на постоянной основе.

Для покупателей организуют бесплатный проезд. Автобус будет собирать людей с улицы Чичерина и довозить прямо до рынка. Жители региона смогут приобрести свежайшее деревенское молоко, мясо, овощи, масло, мед непосредственно у селян по низким ценам.

А для любителей творческих конкурсов в феврале «Караван» проводит акцию «Придумай имя верблюду – получи смартфон». С 5 февраля по 5 марта – можно будет оставить на сайте karavan174.ru в разделе «Конкурс» свой вариант имени. Победителя определит жюри 10 марта.

Ярмарка «Уральская масленица-2017» пройдет с 23 по 26 февраля в плодово-овощном центре «Караван» (Челябинск, Новоградский тракт, 4/1).

Напомним, до 25 февраля 2017 года в Челябинске пройдет открытый конкурс ростовой куклы «Масленичная красавица» – горожанам предлагают сделать полутораметровую игрушку, используя традиционные мотивы и оригинальные авторские решения. Награждение состоится 25 февраля на городских праздничных гуляниях.