Южноуральская неделя в фотографиях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Агентство новостей «Доступ» предлагает узнать, что попало в кадр за минувшие семь дней. Неделя ознаменовалась завершением нашумевшей истории с убитым в Каслях мальчиком, массой спортивных событий и жестокой расправой над ежами.

Неожиданная развязка на этой неделе наступила в истории 10-летнего мальчика, убитого в Каслях. Мужчина, подозреваемый в преступлении, покончил с жизнью в СИЗО. Его тело было обнаружено вечером 13 июля в одиночной камере в самодельной петле. По данному факту начата доследственная проверка.

Знаменитый российский дзюдоист Александр Михайлин провел благотворительный мастер-класс для воспитанников спортивных школ Челябинска и детских домов. Ребята получили автографы известного атлета, а молодые спортсмены из Центра олимпийской подготовки по дзюдо смогли научиться у него различным спортивным хитростям.

Еще одно спортивное мероприятие состоялось на уходящей неделе. Жители Челябинска смогли побывать на открытой тренировке ХК «Трактор». Спортсмены отработали различные комбинации под руководством главного тренера. Анвар Га тиятулин, кстати, убежден, что команда неплохо готова к грядущему сезону и работает с большим энтузиазмом. На тренировку пришло около 200 человек.

Продолжил череду спортивных мероприятий фестиваль экстремальных видов спорта. Любители BMX, скейтов, лонгбордов и роликов 12 июля собрались на набережной Миасса. За символические призы ребята выполняли опасные прыжки и трюки. Пощекотать себе нервы собралось около 300 зрителей.

Шокирующие новости пришли из Троицка, где на территории поселка ГРЭС были найдены вспоротые трупы ежей. Неизвестный живодер жестоко расправился с животными и разбросал их по пешеходной дорожке. Местных жителей это возмутило, поэтому они стали распространять эту информацию в соцсетях, СМИ и даже заявили в полицию.

Напротив, позитивные новости постпили из Челябинской областной больницы. Здесь высококлассные хирурги спасли мужчину, который последние три года жил с трахеостомой в горле. При таком нарушении голосовые складки смыкаются и перекрывают дыхательные пути. Единственный способ обеспечить пациенту доступ воздуха – установка трахеостомы (специальной трубки в гортань). Отметим, что еще пару лет назад южноуральцев с такими патологиями направляли в крупные федеральные центры. Сейчас вылечиться стало возможно в родном регионе.