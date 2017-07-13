BMX, скейт и лонгборд. Фестиваль экстремального спорта состоялся на набережной Миасса
В Челябинске 12 июля состоялся фестиваль экстремальных видов спорта – любители BMX, скейтов, лонгбордов и роликов собрались на набережной Миасса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Любители опасных трюков демонстрировали свои головокружительные навыки в экстрим-парке на набережной около Торгового центра.
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Свое мастерство показали представители BMX-движения, скейтеры, роллеры и лонгбордисты. Участники совершали впечатляющие прыжки и опасные трюки. Исполнители самых красивых прыжков получали символические призы.
За награды боролись более 20 спортсменов, а всего гостями и участниками фестиваля стали около 300 человек.