BMX, скейт и лонгборд. Фестиваль экстремального спорта состоялся на набережной Миасса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 12 июля состоялся фестиваль экстремальных видов спорта – любители BMX, скейтов, лонгбордов и роликов собрались на набережной Миасса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Любители опасных трюков демонстрировали свои головокружительные навыки в экстрим-парке на набережной около Торгового центра.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

Свое мастерство показали представители BMX-движения, скейтеры, роллеры и лонгбордисты. Участники совершали впечатляющие прыжки и опасные трюки. Исполнители самых красивых прыжков получали символические призы.

За награды боролись более 20 спортсменов, а всего гостями и участниками фестиваля стали около 300 человек.