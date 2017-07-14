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Агентство новостей Доступ 1 14 июля 2017 года, 10:46

Заключенный, повесившийся в СИЗО Златоуста, оказался убийцей каслинского школьника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мужчина, подозреваемый в убийстве школьника из Каслей (Челябинская область), которого искали всем регионом, покончил с жизнью в СИЗО – его тело было обнаружено вечером 13 июля в одиночной камере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что 8 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1988 года рождения, проживающий в Каслях, ранее трижды судимый по статьям 158, 161, 228 УК РФ, который дал признательные показания в убийстве мальчика, указав на место его захоронения. По данным ведомства, подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в малолюдном месте.

Сегодня, 14 июля замруководителя следственного отдела по Златоусту СУ СКР региона Артем Дубовицкий сообщил, что подозреваемый в убийстве школьника мужчина совершил суицид в следственном изоляторе Златоуста. Он был обнаружен в самодельной петле в одиночной камере. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Мальчик 10 лет пропал 14 июня, когда на велосипеде уехал в библиотеку за учебниками. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры в ходе поисков провели обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, видевших мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Следователями СК допрошено более 100 лиц, ранее отбывавших наказание за совершение преступлений.

Добавим, в день рождения погибшего Вани – 22 июля ему бы исполнилось 11 лет – в десятке городов Челябинской области в память о нем запустят в небо разноцветные шары. По предварительной информации, к акции несогласия с прерванными детскими жизнями примут участие жители Каслей, Снежинска, Озерска, Верхнего Уфалея, Вишневогорска, Кыштыма, а также Челябинска, Карталов, Аргаяша и Новогорного. Адреса, по которым пройдет акция, можно посмотреть в группе в соцсети

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Теги: школьник, суицид, убийство, сизо, новости златоуста, новости каслей, розыск ребенка
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