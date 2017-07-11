Челябинские хирурги подарили «второе дыхание» и голос 43-летнему мужчине

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Пласта (Челябинская область), 43-летний мужчина, обрел «второе дыхание» и полноценный голос благодаря работе хирургов Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) – последние три года пациент жил с трахеостомой в горле и уже почти потерял надежду на благополучный исход, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Причиной проблемы для южноуральца стали нарушения в центральной нервной системе, которые привели к блокировке возвратного нерва. При таком нарушении голосовые складки смыкаются и перекрывают дыхательные пути. Единственный способ обеспечить пациенту доступ воздуха – установка трахеостомы (специальной трубки в гортань). Чтобы вернуть человека к полноценной жизни, потребовалась высокотехнологичная операция.

Операции на голосовых складках считаются не просто сложными, они входят в разряд «ювелирных». Связки расположены глубоко, добраться до них проблематично. Сами по себе связки небольшие – размером до сантиметра. Операцию нужно сделать, не повредив окружающие ткани, чтобы не спровоцировать образование рубцовой ткани и ухудшение ситуации. До появления новых технологий рецидивы возникали практически всегда.

«Раньше связку удаляли радикально. Потом на этом месте зачастую вырастал рубец по размерам и форме такой же, как удаленная связка, а то еще и больше. Просвет гортани снова закрывался, и все возвращалось на круги своя. Человек не мог ни дышать, ни говорить. Сейчас новые технологии позволяют максимально сохранять родные ткани и избежать рецидива, по крайней мере, в 70% случаев», – рассказал главный оториноларинголог Минздрава Челябинской области, заведующий отделением оториноларингологии ЧОКБ Илья Скирпичников.

По словам врача- оториноларинголога ЧОКБ Михаила Ковалева, операция проводилась под наркозом. «Без разрезов мы установили специальный клинок, который помогает хорошо видеть гортань. При помощи хирургического лазера, под контролем микроскопа удалили часть связки и хряща, наложили шов для фиксации и все это – эндоскопически. После операции убрали трахеостому, все благополучно стянулось, теперь пациент спокойно дышит и говорит», – добавил медик.

Еще пару лет назад южноуральцев с такими патологиями направляли в крупные федеральные центры. Сейчас операцию выполняют по программе ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи), абсолютно бесплатно для пациента, в родном регионе. На Южном Урале подобные операции выполняются только в ЧОКБ, где есть уникальное лазерное оборудование экспертного класса.

Фото пресс-службы ЧОКБ