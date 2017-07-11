Вт, 11.07.2017, 17:20 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 16:58

Челябинские хирурги подарили «второе дыхание» и голос 43-летнему мужчине


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Пласта (Челябинская область), 43-летний мужчина, обрел «второе дыхание» и полноценный голос благодаря работе хирургов Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) – последние три года пациент жил с трахеостомой в горле и уже почти потерял надежду на благополучный исход, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Причиной проблемы для южноуральца стали нарушения в центральной нервной системе, которые привели к блокировке возвратного нерва. При таком нарушении голосовые складки смыкаются и перекрывают дыхательные пути. Единственный способ обеспечить пациенту доступ воздуха – установка трахеостомы (специальной трубки в гортань). Чтобы вернуть человека к полноценной жизни, потребовалась высокотехнологичная операция.

Операции на голосовых складках считаются не просто сложными, они входят в разряд «ювелирных». Связки расположены глубоко, добраться до них проблематично. Сами по себе связки небольшие – размером до сантиметра. Операцию нужно сделать, не повредив окружающие ткани, чтобы не спровоцировать образование рубцовой ткани и ухудшение ситуации. До появления новых технологий рецидивы возникали практически всегда.

«Раньше связку удаляли радикально. Потом на этом месте зачастую вырастал рубец по размерам и форме такой же, как удаленная связка, а то еще и больше. Просвет гортани снова закрывался, и все возвращалось на круги своя. Человек не мог ни дышать, ни говорить. Сейчас новые технологии позволяют максимально сохранять родные ткани и избежать рецидива, по крайней мере, в 70% случаев», – рассказал главный оториноларинголог Минздрава Челябинской области, заведующий отделением оториноларингологии ЧОКБ Илья Скирпичников.

По словам врача- оториноларинголога ЧОКБ Михаила Ковалева, операция проводилась под наркозом. «Без разрезов мы установили специальный клинок, который помогает хорошо видеть гортань. При помощи хирургического лазера, под контролем микроскопа удалили часть связки и хряща, наложили шов для фиксации и все это – эндоскопически. После операции убрали трахеостому, все благополучно стянулось, теперь пациент спокойно дышит и говорит», – добавил медик.

Еще пару лет назад южноуральцев с такими патологиями направляли в крупные федеральные центры. Сейчас операцию выполняют по программе ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи), абсолютно бесплатно для пациента, в родном регионе. На Южном Урале подобные операции выполняются только в ЧОКБ, где есть уникальное лазерное оборудование экспертного класса.

Фото пресс-службы ЧОКБ

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минздрав, операция, чокб, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 604
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 15:08
Вспышка серозного менингита в Челябинской области
вчера, 14:41
На Урале фельдшера наказали за несанкционированную пробу Манту
05 июля, 10:15
Число укушенных клещами в Челябинской области превысило прошлогодние значения
04 июля, 18:15
На маршруте ралли «Шелковый путь-2017» будут дежурить 13 бригад скорой помощи
30 июня, 12:43
Прокуратура требует 300 тыс. для челябинки, которой врачи проткнули мочеточник
30 июня, 12:23
В 2017 году на медицину Челябинской области дополнительно направят 1,4 млрд рублей
28 июня, 10:55
Путин присвоил почетное звание челябинскому врачу
26 июня, 16:27
Скончался водитель скорой, разорванной после столкновения с Mercedes
26 июня, 11:08
Водитель скорой, разорванной в ДТП с Mercedes, находится на ИВЛ
22 июня, 16:59
Жителей «Белого Хутора» обеспечили офисом врача общей практики
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость