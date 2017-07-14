18+ Вспоротые трупы ежиков найдены жителями Троицка
В Троицке (Челябинская область) местные жители нашли трупы жестоко убитых ежей – вспоротые тела животных были разбросаны по улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, в социальной сети появился пост с шокирующими фотографиями. Местная жительница вела ребенка в детский сад в поселке ГРЭС и увидела убитых животных.
Эта новость возмутила жителей города. Они активно распространяют данную информацию в СМИ, планируют написать заявление в прокуратуру.
Участковый сотрудник полиции, согласно информации местных жителей, уже в курсе ситуации.
Фото из группы в социальной сети «Подслушано Троицк»