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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 09:54

Около 200 зрителей пришли на открытую тренировку ХК «Трактор»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске игроки ХК «Трактор» провели открытую тренировку, на которую могли прийти все желающие, – перед грядущим сезоном хоккеисты отработали различные комбинации под руководством главного тренера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, команда Анвара Гатиятулина продолжает подготовку к сезону 2017/2018, в ночь 15 июля игроки отправляются на сбор в Паюлахти (Финляндия).

Открытая тренировка состоялась 11 июля на домашней арене «черно-белых». Сначала команда размялась, после этого тренер начал отрабатывать со спортсменами различные упражнения и стратегии поведения на льду. Между упражнениями главный тренер собирал игроков, давал рекомендации и объяснял суть следующего задания.

Состояние игроков Анвар Гатиятулин оценивает как удовлетворительное: «Мелкие недочеты вполне поправимы, время до начала сезона еще есть», – сказал наставник команды.

«Все ребята приехали с огромным желанием, на каждой тренировке – рабочая атмосфера», – отметил Анвар Гатиятулин.
По его словам, сегодня была больше техническая тренировка, а основная часть работы пока проходит в зале.

 

Также главный тренер поделился впечатлениями о новичках. «Ребята (американский защитник Ник Бэйлен, первый швед в истории «Трактора», нападающий Линус Виделль, защитник Иван Вишневский и форвард Игорь Полыгалов. – Прим.АН «Доступ») зарекомендовали себя в КХЛ. Это хоккеисты приличного уровня. Все ребята приятные в общении – молодцы. Они хотели играть именно в нашей команде и работают с огромным желанием», – прокомментировал тренер.

Добавим, что в команду все еще требуется центральный нападающий, поиски которого продолжаются. 

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Оценить физические кондиции хоккеистов пришли около 180 человек, что на фоне большого зала ЛА «Трактор» смотрелось довольно неубедительно. По завершении открытой тренировки хоккеисты и публика обменялись взаимными аплодисментами.

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Теги: хк трактор, хоккей, ледовая арена, новости челябинска
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