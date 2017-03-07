Цветок из сотрудников ДПС. Челябинские гаишники удивили дам к 8 Марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники челябинской ГИБДД устроили необычный флешмоб, чтобы удивить женщин к 8 Марта, – прекрасной половине человечества подарили цветок из инспекторов ДПС и цифру «8», составленную из патрульных машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка.

Поздравительный флешмоб на фоне ночного Челябинска был запечатлен с высоты птичьего полета: 25 патрульных автомобилей Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками выстроились в число «8». Дополнял символ Международного женского дня живой цветок, составленный из инспекторов ДПС.

«Схему "открытки" готовили заранее. На ее построение у сотрудников полиции ушло менее часа. Все сделали с первой попытки и без репетиции», – говорится в сообщении.

Акция проводилась впервые по инициативе ГУ МВД по Челябинской области, а также в рамках Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом». Организаторы пообещали: в следующий Международный женский день постараются удивить прекрасную половину человечества новой «живой» открыткой.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области