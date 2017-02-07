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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 16:50

ВАЖНО. Новые квитанции от УК: как теперь будут считать общедомовые нужды в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года вступил в силу новый порядок определения размера платы за воду и электроэнергию, потребляемых при содержании общедомового имущества, – во вторник, 7 февраля, на совещании с руководителями общественных приемных губернатора их разъяснила и.о. начальника региональной Госжилинспекции Ирина Гончарова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Согласно закону, теперь управляющие компании, ТСЖ, ЖСК в составе платы за содержание жилого помещения должны предъявлять расходы и за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества. Так, если ранее счета выставляли ресурсоснабжающие организации, то теперь платежные документы будут приходить от управляющих компаний. Фактически произойдет перераспределение платежей без увеличения совокупной платы за жилищно-коммунальные услуги для населения», – уточнила Гончарова.

Если многоквартирный дом находится в управлении ТСЖ, ЖСК или управляющей компании, плата за коммунальные ресурсы, используемые при содержании общедомового имущества, определяется исходя из нормативов потребления, действующих на 1 ноября 2016 года. Сверхнормативное потребление коммунальных услуг будут оплачивать управляющие организации.

В случае непосредственного способа управления, а также если способ управления многоквартирным домом не выбран, порядок начисления платы сохраняется в прежнем виде. То есть жителям таких домов начислять плату за коммунальные услуги будут ресурсоснабжающие организации.

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Для первоначального включения в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной и горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества, не требуется решение общего собрания собственников помещений в МКД.

Ирина Гончарова уточнила, что управляющие организации теперь имеют больше прав по принятию мер для исключения так называемых небалансов. Так, если в квартире, где не установлены приборы учета, официально никто не живет и не прописан, то плата за коммунальные услуги будет рассчитываться исходя из количества собственников; жители тех помещений, где нет приборов учета, будут платить больше в 1,5 раза; жители квартир, где не установлены индивидуальные приборы учета, потеряли право на перерасчет платы за коммунальные услуги в случае долгого отсутствия; за несанкционированное подключение к сетям или вмешательство в работу приборов учета теперь введено наказание. При этом проверка достоверности показаний индивидуальных приборов учета может проводиться раз в три месяца.

Напомним, с 1 января 2017 года ввели повышенную финансовую ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные платежи за коммунальные услуги.

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Теги: коммуналка, общедомовые приборы учета, общедомовые нужды, госжилинспекция, новости челябинска
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