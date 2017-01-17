ВАЖНО. Власти начнут штрафовать управляющие компании за избыточные платежи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года вводится повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные платежи за коммунальные услуги – об этом в ходе совещания премьер-министра Дмитрия Медведева заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на стенограмму.

В частности, за излишне начисленную плату взимается штраф в размере до 50% от «ошибочной» суммы. «До настоящего времени такой ответственности не было, и многие компании злоупотребляли этим: начисляли избыточную плату в расчете на то, что кто-то не среагирует на это, и пользовались этими деньгами длительное время. Введение ответственности за неправильно начисленные суммы будет препятствовать такого рода злоупотреблениям», – прокомментировал Козак.

Напомним, с 2017 года жители Челябинской области станут получать счета за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды (ОДН), по квитанциям управляющих компаний. В связи с этим у управляющих компаний и ТСЖ появляется стимул контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды и не распределять эти расходы на всех жильцов, считает Дмитрий Козак.

Одновременно управляющим компаниям и товариществам собственников жилья этим же постановлением упрощается процедура фиксации таких фактов проживания в квартире незарегистрированных или большого количества жителей, добавил вице-премьер.