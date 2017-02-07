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Агентство новостей Доступ 1 7 февраля 2017 года, 15:01

Жители Кыштыма ошарашены новыми суммами в квитанциях за отопление


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители нескольких многоквартирных домов в Кыштыме (Челябинская область) ошарашены суммой платежей в январских квитанциях за теплоснабжение – им насчитали дополнительные суммы по причине отсутствия общедомовых счетчиков тепловой энергии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К примеру, прибавка в квитанциях собственников дома по улице Интернациональная составила 650 рублей. Такая же ситуация сложилась в трех домах на улице Республики и многоэтажке по улице Кооперативная. Люди в курсе, что повышающий коэффициент 1,5 установлен согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Он может применяться к домам, не оснащенным общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Подобный коэффициент действовал и в 2016 году, но в Кыштымском округе ресурсоснабжающие организации до этого времени им не пользовались.

Собственники уже обратились с коллективными письмами к главе городского округа, депутатам Собрания и директору ресурсоснабжающей организации «ЮжУралСпецМВ», сообщает местная газета «Кыштымский рабочий». Они просят приостановить взимание платежей и дать им время на проведение общего собрания собственников многоквартирного дома, чтобы рассмотреть вопрос по приборам учета.

Напомним, с 2017 года жители Челябинской области стали получать счета за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды (ОДН), по квитанциям управляющих компаний.

Вместе с тем, с 1 января 2017 года ввели повышенную финансовую ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные платежи за коммунальные услуги.

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Теги: коммуналка, общедомовые приборы учета, квитанции, общедомовые нужды, теплоснабжение, новости кыштыма
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