Движение на трех улицах в центре Челябинска закроют до конца лета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Движение на трех улицах Центрального района Челябинска закроют до конца лета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с восьми утра 19 июля до 31 августа будет закрыто движение транспорта от дома 23 по улице Смирных до пересечения с Тернопольской, а от последней – до пересечения с Витебской и далее в направлении дома 6 по улице Тернопольская.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что из-за продолжения работ по строительству теплотрассы и кабельной линии до 28 июля продлевается закрытие движения транспорта между домами Калинина, 1 и Набережная, 7-А.

Власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Где еще в Челябинске на этой неделе закрыто или ограничено движение транспорта