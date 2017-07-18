ВНИМАНИЕ. Продлено ограничение движения по Набережной в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ограничение движения по улице Набережная в Челябинске, введенное с 13 июня, продлено еще на две недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, участок между домами по адресам: Калинина, 1 и Набережная, 7-А, – закрыт для движения автотранспорта в связи с продолжением работ по строительству теплотрассы и кабельной линии.

Планировалось завершить работы в течение месяца, однако период ограничений продлен до 28 июля.

Власти обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Где еще в Челябинске на этой неделе закрыто или ограничено движение транспорта