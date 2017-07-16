ВАЖНО. Где в Челябинске закрыто или ограничено движение транспорта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С восьми часов утра понедельника, 17 июля, будет введено ограничение движения транспорта на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чичерина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, ограничение в Курчатовском районе носит вынужденный характер и связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии. Ремонт продлится до десяти часов вечера вторника, 18 июля.

Напомним также, что в настоящее время закрыто движение троллейбусов в Металлургическом районе, где в районе перекрестка улиц Мира и Румянцева до восьми вечера 17 июля будут производиться работы по укладке дорожного покрытия по улице Шоссе Металлургов и строительству канализационного коллектора. Троллейбусы № 7 направляются по маршруту от АМЗ до Черкасской, № 14 проследуют от ПКиО по Братьев Кашириных до Черкасской, № 15 – от Молдавской до Черкасской. До этого же времени прекращено движение транспорта по улице Румянцева от дома № 27 и до улицы Мира – на этом участке ведется строительство канализационного коллектора.

Кроме того, до восьми утра 18 июля прекращено движение в Советском районе – улица Тимирязева перекрыта от въезда к зданию администрации Челябинска (площадь Революции, 2) до въезда на автомобильную парковку Театральной площади. Здесь ведутся работы по реконструкции участка тепловой сети.

Движение транспорта по улице Салютная закрыто до десяти вечера 23 июля – на участке от дома № 15 до дома № 15–А по улице Марченко, где идет ремонт канализационного коллектора.

Другое ограничение движения в Тракторозаводском районе действует по 29 июля по улице Вторая Эльтонская – напротив домов № 20 и 22, там строят дождевую канализацию.

В связи с работами по реконструкции участка теплотрассы по улице Кудрявцева от проспекта Победы до улицы Шадринская (Калининский район) закрыто движение до десяти вечера 9 августа. Объезд транспорта организован по проспекту Победы, улицам Артиллерийская и Сталелитейная.

В Центральном районе из-за строительства тепловой сети и прокладки водопровода по 1 октября перекрыто движение транспорта по улице Татьяничевой – от Витебской до Смирных.

Жителей города власти просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршруты движения.