Более 100 нелегальных мигрантов будут депортированы из Челябинской области после рейда

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале с 13 по 22 марта прошла операция «Нелегальный мигрант» – после массового рейда решено выдворить за пределы страны 118 нелегалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители проверили тепличные хозяйства, строительные объекты, места стихийной торговли и других объектов пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. «Всего исследовано 5 863 объекта, 14 391 транспортное средство. Выявлено 1 456 административных правонарушений», – говорится в сообщении.

Относительно 118 иностранцев принято решение о выдворении из страны, из них 76 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Челябинской области.

Наложено административных штрафов на сумму 3 млн 11 тыс. рублей, взыскано 1 млн 522 тыс. рублей. За период операции собрано 103 материала для принятия решения о возбуждении уголовных дел по статьям 322.1-322.3, 327 УК РФ. Возбуждено 82 уголовных дела.

Сокращен срок пребывания 92 иностранным гражданам, 19 мигрантам аннулированы вид на жительство и разрешение на временное проживание. Запрещен въезд для 203 человек.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области