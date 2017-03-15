Из теплиц Красноармейского района «извлекли» 70 гастарбайтеров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В одном из тепличных хозяйств Красноармейского района (Челябинская область) нашли нелегальных мигрантов – части из них грозит выдворение из страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Оперативно-профилактическая операция «Нелегальный мигрант» прошла 14 марта с участием сотрудников Управления по вопросам миграции, Минсельхоза, Управления Роспотребнадзора по Челябинской области при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

«В ходе проведенной операции в ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области доставлено 70 иностранных граждан. Выявлено 59 нарушений миграционного законодательства: из них 35 – нарушение режима пребывания в РФ, 24 – незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в стране», – говорится в сообщении.

В отношении 12 иностранных граждан готовятся материалы в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации.

Нарушителям выписаны административные штрафы на общую сумму 118 тыс. рублей.