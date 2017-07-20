За пост главы Озерска поборются Ухтеров и Щербаков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Озерска (ЗАТО, Челябинская область) определилась, кого предложит для голосования Собранию депутатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 20 июля, каждый из трех кандидатов представил свою программу развития муниципалитета, после чего ответил на вопросы членов трехсторонней комиссии.

«По результатам собеседования с претендентами состоялось голосование членов комиссии. Два участника – Андрей Ухтеров и Евгений Щербаков – были признаны победителями конкурса, им присвоен статус кандидатов на должность главы Озерского городского округа», – говорится в сообщении мэрии.

В нем отмечается, что окончательное решение будет принято на внеочередной сессии Собрания депутатов.

«Кандидаты были с разной степенью подготовленности. У действующего главы администрации самая серьезная программа из трех представленных. У меня не было сомнений по допуску Евгения Юрьевича (Щербакова) к следующему этапу конкурса. Программа Андрея Анатольевича (Ухтерова) оказалась более проработана, чем у Максима Алексеевича (Алушкина), чья программа больше представляла философские размышления о том, какой бы красивый город мог быть на этом месте», – прокомментировал представитель «Росатома» Александр Абрамов.

Председатель Собрания депутатов Озерска Олег Костиков отметил, что «депутаты будут выбирать главу округа из двух представленных кандидатур, а если кто-то из них снимется до сессии, рассматриваться будет одна кандидатура».

«Внеочередную сессию я как председатель Собрания имею полномочия объявить единоличным решением», – сказал он, уточнив, что с датой голосования предстоит определиться по мере готовности документов.