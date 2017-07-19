Во второй тур конкурса на должность главы Озерска прошли все кандидаты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во второй тур конкурса на должность главы Озерска (ЗАТО, Челябинская область) прошли все претенденты – в четверг, 20 июля, кандидаты представят свои программы, после чего ответят на вопросы членов комиссии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Необходимый пакет документов в назначенный срок представили три кандидата: глава администрации муниципалитета Евгений Щербаков, директор ООО «Рембыттехника Плюс» Максим Алушкин и руководитель группы на ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Ухтеров.

«По результатам проверки достоверности и полноты сведений, представленных кандидатами на должность главы Озерского городского округа, расхождений не выявлено», – сообщили в мэрии.

Сегодня члены комиссии приняли решение допустить к участию в конкурсе и присвоить статус зарегистрированных кандидатов всем троим.

«Основной этап конкурса состоится завтра, 20 июля. Кандидаты представят свои программы, после чего ответят на вопросы членов комиссии», – уточнили в городской администрации.

По итогам собеседования с претендентами конкурсная комиссия определит победителей и рекомендует кандидатуры для рассмотрения Собранием депутатов.