В России могут запретить суррогатное материнство: церковь – за, врачи и юристы – против

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в Госдуму РФ будет внесен законопроект, запрещающий женщинам вынашивать чужих детей, – инициатором стал сенатор от Владимирской области Антон Беляков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению сенатора, Россия стала центром «репродуктивного туризма», при этом отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. В результате остаются без должной юридической защиты и суррогатные матери, и генетические родители, а также дети, рожденные таким способом, пишут «Известия».

Напомним, оказание услуг суррогатного материнства в России производится по гражданско-правовому договору. Он допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения. Остается неясным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора. Для передачи ребенка от суррогатной мамы к «заказчикам» не требуется даже процедуры усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч. 4 ст. 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома, только когда суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей.

Антон Беляков отмечает, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и другие негативные последствия.

Законопроект поддерживает Русская православная церковь, которая полагает, что «святость семейной жизни, целостность отношений в семье нарушается фактом появления в союзе мужчины и женщины третьего человека, который вынашивает ребенка». Церковь также говорит о психологической связи матери и ребенка, которая «не может быть предметом договора, который рассматривает суррогатную мать как простой инкубатор»: «Это унижает достоинство женщины, предоставляющей свой организм для коммерческого использования», – цитирует издание официального представителя РПЦ.

Медики и юристы выступают против запрета. Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень противоречива, но уверены, что законодателям следовало бы предложить рабочую версию закона, поставив во главу угла интересы ребенка.

По словам медиков, специализирующихся на лечении бесплодия, отказ от этой процедуры будет отказом от самых современных достижений медицины в этой области и, в том числе, усугубит демографические проблемы страны.

Также врачи не подтверждают информацию о том, что Россию наводнили бесплодные иностранцы.

Специалисты говорят, что сегодня не существует и однозначных научных доказательств психологической внутриутробной связи ребенка с матерью. Более того, генетика суррогатной матери не передается ребенку – у них даже не сообщаются кровеносные системы.