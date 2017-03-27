Пн, 27.03.2017, 11:31 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 27 марта 2017 года, 11:01

В России могут запретить суррогатное материнство: церковь – за, врачи и юристы – против


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня в Госдуму РФ будет внесен законопроект, запрещающий женщинам вынашивать чужих детей, – инициатором стал сенатор от Владимирской области Антон Беляков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению сенатора, Россия стала центром «репродуктивного туризма», при этом отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. В результате остаются без должной юридической защиты и суррогатные матери, и генетические родители, а также дети, рожденные таким способом, пишут «Известия».

Напомним, оказание услуг суррогатного материнства в России производится по гражданско-правовому договору. Он допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует при этом их строгого выполнения. Остается неясным, является ли рождение ребенка с патологией или случай внутриутробной смерти результатом ненадлежащего выполнения услуг и основанием для расторжения договора. Для передачи ребенка от суррогатной мамы к «заказчикам» не требуется даже процедуры усыновления. При этом в соответствии с Семейным кодексом РФ (ч. 4 ст. 51) биологические родители могут забрать новорожденного из роддома, только когда суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей.

Антон Беляков отмечает, что многочисленные научные исследования доказали формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития. Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и другие негативные последствия.

Законопроект поддерживает Русская православная церковь, которая полагает, что «святость семейной жизни, целостность отношений в семье нарушается фактом появления в союзе мужчины и женщины третьего человека, который вынашивает ребенка». Церковь также говорит о психологической связи матери и ребенка, которая «не может быть предметом договора, который рассматривает суррогатную мать как простой инкубатор»: «Это унижает достоинство женщины, предоставляющей свой организм для коммерческого использования», – цитирует издание официального представителя РПЦ.

Медики и юристы выступают против запрета. Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень противоречива, но уверены, что законодателям следовало бы предложить рабочую версию закона, поставив во главу угла интересы ребенка.

По словам медиков, специализирующихся на лечении бесплодия, отказ от этой процедуры будет отказом от самых современных достижений медицины в этой области и, в том числе, усугубит демографические проблемы страны.

Также врачи не подтверждают информацию о том, что Россию наводнили бесплодные иностранцы.

Специалисты говорят, что сегодня не существует и однозначных научных доказательств психологической внутриутробной связи ребенка с матерью. Более того, генетика суррогатной матери не передается ребенку – у них даже не сообщаются кровеносные системы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: беременность, госдума, медицина, суррогатная мать, бесплодие
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 597
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

24 марта, 17:02
Челябинцы смогут бесплатно провериться на туберкулез и ВИЧ прямо на Кировке
24 марта, 15:52
Онкология, инфекции и больное сердце: на Южном Урале в мощном обезболивании нуждаются 12 тыс. человек
23 марта, 16:37
В ГБ № 1 Челябинска начали делать операции по эндопротезированию тазобедренного сустава
23 марта, 15:02
В Челябинской области у 41 ребенка в 2016 году выявлен активный туберкулез
23 марта, 11:56
ВНИМАНИЕ. В Челябинск вернулась корь: инфекция выявлена у дошкольника
21 марта, 16:48
В Челябинске эпидпорог по ОРВИ превышен среди дошкольников
21 марта, 16:34
ВАЖНО. В 2016 году южноуральцы предъявили своим работодателям 67 фальшивых больничных
20 марта, 17:02
Челябинские хирурги будут вживлять электроды в позвоночник пациентам с хроническими болями
20 марта, 11:24
ВАЖНО. Россиян предупредили о гриппе, провоцирующем пневмонию
17 марта, 14:21
Пройти диспансеризацию за 90 минут можно 18 марта в поликлиниках Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость