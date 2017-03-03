Пт, 03.03.2017, 14:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 12:46

Детям без прививки от энцефалита запретили участвовать в турпоходах на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области детям, не привитым от клещевого энцефалита, запретили участвовать в турпоходах – данная мера потребовалась из-за сохранения неблагополучной эпидситуации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области в преддверии летнего сезона потребовал от глав муниципалитетов организовать вакцинацию детей и подростков групп риска, а также провести противоклещевую обработку территорий. Руководителям предприятий, учреждений, организаций поручено до 1 мая привести в должное санитарное состояние территории подведомственных объектов, провести акарицидные обработки.

Минздраву поручено с 1 марта провести вакцинацию населения с охватом первичной иммунизацией 9,5% населения, в том числе 100% – групп риска.

Руководству предприятий, учреждений и организаций всех видов собственности поручено запретить участие в турпоходах, экскурсиях, спортивных соревнованиях на открытой природе, в благоустройстве и очистке территорий детей и подростков, не привитых от клещевого энцефалита. Руководству турбаз поручено провести качественную расчистку и дератизацию, акарицидную обработку баз и прилегающих территорий на расстоянии не менее 50 метров.

Также должны быть запрещены экскурсии, походы и прогулки за пределы загородных лагерей для детей в течение всей оздоровительной кампании.

Отметим, что эпидситуация по клещевым инфекциям на Южном Урале остается неблагополучной. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у не привитых взрослых. В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: клещи, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 558
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 10:29
Опубликовано число погибших от клещевого энцефалита на Южном Урале в 2016 году
вчера, 12:00
Весна в Челябинской области началась с профилактики половых инфекций
вчера, 10:24
ВАЖНО. Минздрав объяснил, почему в челябинских поликлиниках нет вакцины АКДС
01 марта, 10:53
На ММК стартовала лечебно-профилактическая программа «Спина без боли-2017»
28 февраля, 15:25
В челябинской горбольнице № 6 отремонтировали ожоговое отделение
28 февраля, 10:55
Челябинские хирурги пришили мужчине руку, которую он привез в пакете
27 февраля, 16:23
На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы
27 февраля, 11:46
Врача областной больницы осудили за 14 эпизодов подлога в Челябинске
21 февраля, 10:40
В Челябинской области отменен карантин по ОРВИ и гриппу
17 февраля, 14:36
В России создадут базу всех врачей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость