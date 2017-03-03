Опубликовано число погибших от клещевого энцефалита на Южном Урале в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области от клещевого энцефалита в 2016 году скончалось три человека – общее число заболевших увеличилось в 2,2 раза относительно предыдущего периода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека, при этом обращаемость населения увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. Значительно выше данный показатель оказался в Кусинском, Нязепетровском, Саткинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Пластовском, Нагайбакском, Ашинском районах, а также Карабаше, Верхнем Уфалее, Миассе, Кыштыме, Златоусте.

Также выросло число пострадавших от укусов клещей – с 14,4% в 2015 году до 14,8% в 2016 – на территории коллективных садов, где обработки практически не проводятся. Также сохраняется высокий уровень укусов в городах и сельских поселениях – 3 тыс. 268 человек (20,6% от общего числа пострадавших).

Эпидситуация по клещевым инфекциям остается неблагополучной. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, однако не превысила среднемноголетнего показателя в 3,2 на 100 тыс. населения. Зарегистрировано 94 случая (показатель на 100 тыс. населения 2,85), что в два раза выше уровня по РФ. Выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых. Повышенная заболеваемость отмечалась в Нязепетровске, Катав-Ивановске, Пласте, Сатке, Златоусте, Чебаркуле и Верхнем Уфалее.

Заболеваемость боррелиозом снизилась относительно 2015 года 1,14 раза – зарегистрировано 84 случая, что ниже общероссийского показателяв 1,6 раза.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области также отмечает высокую численность иксодовых клещей в природном очаге – 27 особей на флаго/км. Инфицированность клещей энцефалитом составляет 2,25%, боррелиями – 10,75%, анаплазмами – 0,25%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 1,5%.