Пт, 03.03.2017, 11:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 10:29

Опубликовано число погибших от клещевого энцефалита на Южном Урале в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области от клещевого энцефалита в 2016 году скончалось три человека – общее число заболевших увеличилось в 2,2 раза относительно предыдущего периода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В 2016 году от укусов клещей пострадали 15 тыс. 882 человека, при этом обращаемость населения увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. Значительно выше данный показатель оказался в Кусинском, Нязепетровском, Саткинском, Катав-Ивановском, Каслинском, Пластовском, Нагайбакском, Ашинском районах, а также Карабаше, Верхнем Уфалее, Миассе, Кыштыме, Златоусте.

Также выросло число пострадавших от укусов клещей – с 14,4% в 2015 году до 14,8% в 2016 – на территории коллективных садов, где обработки практически не проводятся. Также сохраняется высокий уровень укусов в городах и сельских поселениях – 3 тыс. 268 человек (20,6% от общего числа пострадавших).

Эпидситуация по клещевым инфекциям остается неблагополучной. Заболеваемость энцефалитом увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом, однако не превысила среднемноголетнего показателя в 3,2 на 100 тыс. населения. Зарегистрировано 94 случая (показатель на 100 тыс. населения 2,85), что в два раза выше уровня по РФ. Выявлено три летальных исхода от клещевого вирусного энцефалита у непривитых взрослых. Повышенная заболеваемость отмечалась в Нязепетровске, Катав-Ивановске, Пласте, Сатке, Златоусте, Чебаркуле и Верхнем Уфалее.

Заболеваемость боррелиозом снизилась относительно 2015 года 1,14 раза – зарегистрировано 84 случая, что ниже общероссийского показателяв 1,6 раза.

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области также отмечает высокую численность иксодовых клещей в природном очаге – 27 особей на флаго/км. Инфицированность клещей энцефалитом составляет 2,25%, боррелиями – 10,75%, анаплазмами – 0,25%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 1,5%.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, роспотребнадзор, клещевой энцефалит, новости челябинска, клещ
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 557
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

вчера, 12:00
Весна в Челябинской области началась с профилактики половых инфекций
вчера, 10:24
ВАЖНО. Минздрав объяснил, почему в челябинских поликлиниках нет вакцины АКДС
01 марта, 10:53
На ММК стартовала лечебно-профилактическая программа «Спина без боли-2017»
28 февраля, 15:25
В челябинской горбольнице № 6 отремонтировали ожоговое отделение
28 февраля, 10:55
Челябинские хирурги пришили мужчине руку, которую он привез в пакете
27 февраля, 16:23
На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы
27 февраля, 11:46
Врача областной больницы осудили за 14 эпизодов подлога в Челябинске
21 февраля, 10:40
В Челябинской области отменен карантин по ОРВИ и гриппу
17 февраля, 14:36
В России создадут базу всех врачей
17 февраля, 09:58
ВНИМАНИЕ. В субботу, 18 февраля, в Челябинске объявлена общая диспансеризация – кому и куда приходить
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость